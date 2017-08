Großeinsatz nach Explosion in Draisendorfer Nützelmühle

Feuerwehr muss Dach öffnen - Keine Personen verletzt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Eine Staubexplosion im Silo der Draisendorfer Nützelmühle löste Dienstagabend einen Dachstuhlbrand aus. Über Hundert Feuerwehrkräfte waren mehrere Stunden im Einsatz um die Flammen zu löschen.

Aus noch ungeklärter Ursache explodierte der Staub in dem rund 30 Meter hohen Siloturm und löste so den Brand im Dachstuhl aus. Während der Löscharbeiten bestand weiterhin Explosionsgefahr. © NEWS5 / Herse

Aus noch ungeklärter Ursache explodierte der Staub in dem rund 30 Meter hohen Siloturm und löste so den Brand im Dachstuhl aus. Während der Löscharbeiten bestand weiterhin Explosionsgefahr.

Eine Explosion und ein Brand in der Nützelmühle im Wüstensteiner Ortsteil Draisendorf haben für einen nächtlichen Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren gesorgt. Nach ersten Informationen kam es in dem mit Malz gefüllten Silo zu einer Staubexplosion, die eine mehrere Meter hohe Fassade absprengte. Die Explosion hatte einen Brand im Dachstuhl des Silogebäudes zur Folge.

Bilderstrecke zum Thema

Aus noch ungeklärter Ursache explodierte am Dienstagabend in Draisendorf (Landkreis Forchheim) der Staub im Silo einer ansässigen Mälzerei. Durch die Explosion wurde ein Brand im Dachstuhl des Silogebäudes ausgelöst. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 100.000 Euro.