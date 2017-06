Großenohe: Katze bringt Radler zu Fall

66-jähriger Rennradler wurde unsanft gebremst - vor 29 Minuten

GROSSENOHE - Ein Unfall der eher seltsamen Art, so findet jedenfalls die Polizei, ereignete sich in Großenohe, einem Ortsteil von Hiltpoltstein.

Ein 66-jähriger Radfahrer aus dem Erlangen-Höchstadter Raum war mit seinem Rennrad im Ortsbereich unterwegs, als ihm plötzlich eine Katze in das Vorderrad lief.

Der Senior war über das Tier dermaßen überrascht, dass er die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Dabei zog er sich Schürfwunden im Kopfbereich und an den Händen zu. Der Fahrradhelm verhinderte vermutlich Schlimmeres.

Mit leichten Verletzungen wurde der Radfahrer in die Uniklinik nach Erlangen gebracht. Am Fahrrad entstand ein geringfügiger Schaden. Und die Katze? Sie "verschwand in unbekannte Richtung", berichtet die Polizei.