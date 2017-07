Für jede Menge Abwechslung war beim mittlerweile 33. Bürger- und Heimatfest in Neunkirchen am Brand gesorgt. Es gab zahlreiche Tanz-, Folklore- und Sportvorführungen sowie Showeinlagen von heimischen und auswärtigen Gruppen. Die Bilder zum Bürgerfest.

"Es soll keine Show sein sondern eine Veranstaltung mit religiösem Hintergrund." Dies sagt der Gößweinsteiner Pfarrsekretär Peter Sebald zur inzwischen sechsten Traktor-Oldtimerwallfahrt die am Samstag in Gößweinstein mit insgesamt 45 teilweise historischen Traktoren stattfand die auch von weit her angetuckert kamen.