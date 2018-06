Großes Tennis beim Herren-Turnier in Forchheim

Open des TC mit Top-100-Spielern aus Deutschland - 21.06.2018 11:00 Uhr

FORCHHEIM - Das überregionale Tennis-Turnier des TC Forchheim muss nach vielen Jahren ohne eine Frauen-Konkurrenz auskommen. Dennoch verspricht sich der Ausrichter ein unterhaltsames Wochenende.

Neben den Forchheimer Lokalmatadoren Jan Leithner und Tobias Schaller versuchen sich weitere Franken wie der Bamberger Patrick Schmitt (im Bild) in der Qualifikation. © Foto: Horst Linke



Zum Meldeschluss registrierte der sportliche Direktor Mike Reischl über 60 Anfragen für 56 Startplätze. Ein Platz unter den besten 200 der deutschen Rangliste ist notwendig, um zum Schnitt der 24 Akteure zu gehören, die direkt für das Hauptfeld gesetzt sind. "Das lässt hervorragende Duelle erwarten", erklärt Reischl vor den 19. TC Open. Freilich gelte es noch abzuwarten, welche Wildcards vom bayrischen und nationalen Tennisverband vor der Auslosung in den Ring geworfen würden, aber temporeiche Ballwechsel seien schon jetzt garantiert.

Zu den Titelanwärtern zählt ein 23-Jähriger, der in Forchheim bisher nicht in Erscheinung getreten ist. Johann Willems (Tennispark Versmold) als Nummer 41 in Deutschland kratzt mit 56 Siegen in 75 Partien der jüngsten zwölf Monate derzeit an der Marke der Top1000 im ATP-Ranking. Gut bekannt ist Willems wiederum mit Jannis Kahlke (TC Blau-Weiss Lechenich), dem zweiten der aktuellen Setzliste für Forchheim. Gemeinsam gewannen sie im Doppel im Januar ein Future-Turnier in Kaarst. Der 24 Jahre alte Kahlke kennt Franken, vor drei Jahren schnappte er sich beim Guttenberger Cup in Neunkirchen den Sieg bei den U21. Ein mittlerweile prominenter Name in der mittelfränkischen Szene ist der des Bambergers Ralph Regus. Der auf Rang 81 der deutschen Liste geführte ehemalige Uttenreuther vom TC Rot-Blau Regensburg erreichte 2016 das Halbfinale und gehört zum erweiterten Favoritenkreis. Die fränkischen Farben im Hauptfeld werden zudem vertreten von Stefan Göllner (TC Bamberg) und Alexander Wolfschmidt (TV Fürth 1860).

In der regional geprägten Qualifikation kämpfen 32 Bewerber um acht freie Plätze. Zwei Siege haben sich die Forchheimer Lokalmatadoren Tobias Schaller (TC RW Erlangen) und Jan Leithner (Jahn Forchheim) ebenso vorgenommen wie Tim Hofmann (TC Neunkirchen), Fabian Wöhrl (TC Herzogenaurach), Christoph Bräuer (TC RW Erlangen), Patrick Schmitt (TC Bamberg) und Rafael Giotis (TB Erlangen).