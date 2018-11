Grüne in Forchheim lehnen Weihnachtsticket ab

FORCHHEIM - Einen kostenlosen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) statt kostenlosem Parken in der Adventszeit fordern die Grünen.

Die Stadt Forchheim bietet wie im Vorjahr (Bild) vom 1. Dezember bis Heiligabend kostenloses Parken auf Kurzzeitparkplätzen an. Die Grünen wollen stattdessen einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr. © Roland Huber



Sie beziehen sich damit auf das alljährliche kostenfreie Parken auf Kurzzeitparkplätzen in Forchheim. Ab dem 1. Dezember bis Heilig Abend stellt die Stadt (siehe Seite 26) die Parkplätze ab 17 Uhr — eine Stunde früher als sonst — gratis für die Besucher des Weihnachtsmarktes bereit.

Von einem "falschen Anreiz" spricht die Forchheimer Grüne Liste (FGL) und Grüne-Bundestagsabgeordnete Lisa Badum in einer Pressemitteilung. Sie befürchtet noch mehr Verkehr im Stadtzentrum. Fußgänger, Rad- oder Busfahrer würden von der Stadt ignoriert. Die Grünen verweisen auf Aschaffenburg. Die Stadt biete dieses Jahr jeden Adventssamstag einen kostenlosen ÖPNV an. Die Grüne Stadtratsfraktion will das auch in Forchheim umsetzen, heißt es.

"Der Gedanke ist interessant", sagt Forchheims Wirtschaftsförderer Viktor Naumann auf NN-Nachfrage. Offen sei die Frage nach einer finanziellen Beteiligung der Stadt für die ausgefallenen Fahrgelder. Kathrin Peschke, zuständig für den ÖPNV im Landkreis, verweist darauf, dass kostenlose Fahrten Auswirkungen im Verkehrsbund (VGN) nach sich ziehen. Der Landkreis ist VGN-Mitglied. Für die Idee brauche es eine VGN-weite Zustimmung, so Peschke.

