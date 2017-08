Gruppenbild mit Betz und Siegerpaar in Weilersbach

WEILERSBACH - Die „Huberts Kättl“ und der „Steffers Günter“ sind auf der Oberweilersbacher Kirchweih Gewinnerpaar des „Betzn-Austanzens“.

Ganz traditionell haben sieben Paare die Oberweilersbacher Kerwa am Kerwasmontag ausgetanzt. © Foto: Heidi Amon



Der Kerwasburschenverein, der vor dem Wirtshaus Hubert/Reichelt den Baum aufstellt und auch sonst auf Traditionen achtet, veranstaltete den Wettbewerb am Kirchweihmontag.

Unterstützt wird dieses Brauchtum vom Gastwirtsehepaar Sandra und Matthias Reichelt, denn sonst „wär‘s doch keine richtige Kerwa“, sagt Reichelt. Sieben Paare hatten die Weilersbacher Musikanten unter Dirigent Benedikt Seiler „zamgspillt“.

Mit dabei ein echter Betz und dann gab‘s was zum Staunen für die Gäste, die die tanzende Gruppe in ihrer fränkischen Tanztracht bewunderte bis der Wecker schrillte und Kathrin Hubert und Günter Hofmann den begehrten Blumenstrauß in ihren Händen hielten.

Heidi Amon