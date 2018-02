Gschossmann ist jetzt ein "Professor"

Erfolgreiche medizinische Arbeit des Chefarztes belohnt - vor 3 Stunden

FORCHHEIM - Der Mediziner Jürgen Gschossmann erhielt am 12. Januar vom Präsidenten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Joachim Hornegger, die Ernennung zum Professor.

Jürgen Gschossmann wurde zum Professor ernannt. Foto: Klinikum



Jürgen Gschossmann wurde zum Professor ernannt. Foto: Klinikum



Der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Klinikum Forchheim, der bisher die akademische Bezeichnung Privatdozent trägt, hat in seinem Schwerpunktbereich zahlreiche Fachbeiträge publiziert, unter anderem einen Titelbeitrag in der "Zeitschrift für Gastroenterologie".

Jürgen Gschossmann (51) wurde in Augsburg geboren, ist verheiratet und hat zwei Söhne und vier Töchter. Nach dem Studium in Regensburg, München, Zürich, in England und in den USA startete er seine berufliche Laufbahn in Essen. 1995 erfolgte die Promotion mit "Summa cum laude". Nach Jahren am Berner Inselspital kam Jürgen Gschossmann im Juni 2008 als Chefarzt für Innere Medizin ans Klinikum Forchheim.