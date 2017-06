Gunnar Schmidt hat noch 1500 Kilometer vor sich

FORCHHEIM/KORONOWO - Es gibt leichtere Aufgaben als in 60 Tagen fast 4000 Kilometer auf einem Drahtesel zu überwinden. Gunnar Schmidt ist die Reise quer durch Europa dennoch angetreten, um schwerkranken Menschen zu helfen — und hat in weniger als der Hälfte der Zeit schon mehr als die Hälfte der Strecke überwunden.

Bei Stapelburg im Harz passierte der 35-jährige Forchheimer die einstige deutsch-deutsche Grenze. © privat



Gunnar Schmidt hat zwei Ziele: Sankt Petersburg ist das eine, 1000 Euro das andere. Für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) radelte der Forchheimer am 23. Mai von Calais aus um in die zweitgrößte Stadt Russlands zu gelangen. Und um unterwegs Spenden für Menschen, die an Blutkrebs erkrankt sind, zu sammeln. Wie immer im Leben gilt auch hier: Der Weg ist Ziel. Der ist in Gunnar Schmidts Fall klar vorgegeben – auf dem in Radsportkreisen legendären Europaradweg R1.

Dazu geht es Mitte Mai erst mal von Forchheim mit dem Flixbus nach Frankreich, in die Welthauptstadt der Lichter und Verliebten, Paris. Der Zug bringt den 35-Jährigen anschließend nach Calais am Ärmelkanal. Von dort aus startet er dann seinen Fahrrad-Trip auf einem massiven Stahlrahmen-Drahtesel, der bezeichnenderweise auf den Namen Long Haul Trucker (frei übersetzt „Langstrecken-Fernfahrer) hört. Rund 30 Kilo Gepäck hat er dabei, ein Zelt und einen Kocher, Kleidung, eine Notfall-Apotheke und was man sonst noch brauchen könnte on the road.

Flach, aber reizvoll

Die erste Etappe verläuft etwa 135 Kilometer durch Flandern. Hier ist es "wunderbar zum Radeln", sagt Schmidt. "Alles flach. Aber landschaftlich sehr reizvoll." Es geht entlang unzähliger Kanäle, in Brügge gönnt er sich einen Ruhetag und steigt dann wieder erholt aufs Rad – durch die Provinz Gelderland und schließlich zurück in der "Heimat": Schmidt überquert in den letzten Mai-Tagen die deutsche Grenze im kleinen Kirchdorf Zwillbrock im Münsterland. Zu dieser Zeit hat er bereits über 500 Euro an Spenden gesammelt.

Nach einer Nacht auf einem Campingplatz direkt an der Weser radelt er weiter, durch den Teutoburger Wald ("zum Hermannsdenkmal hoch"), in die nordwestlichen Ausläufer des Harzes und nach Goslar – "einer ungeahnt bezaubernden Stadt". Fast so bezaubernd wie seine Heimatstadt Bitterfeld-Wolfen, nordöstlich von Halle, wo er seinen Eltern einen Besuch abstattet und einen Tag lang ausspannt.

Hügel und sterbende Dörfer

Von dort aus geht es 142 Kilometer am Stück nach Potsdam ("einer alten Freundin Hallo sagen") und ab nach Berlin, um bei der DKMS nach dem Rechten zu schauen. "Mit dem Fahrrad in so einer großen Stadt unterwegs zu sein, ist anstrengend, das stresst nach den Wochen über größtenteils ruhiges Land schon", berichtet Schmidt.

Sehr ruhig wird es kurz danach in Richtung polnischer Grenze, in der hügeligen Merkischen Schweiz. "Da ist kaum was los. Man sieht nur viele sterbende Dörfer." In Polen geht es schon "bunter zu", sagt Schmidt. "Nicht so aufgeräumt wie bei uns. Manchmal sind die Straßen mies, dafür gibt es wunderschöne Alleen, freundliche Leute und jedes Dorf hat seinen eigenen Storch."

Kurztrip nach Danzig

Er fährt weiter nach Chelmno und von dort aus – abseits der R1-Route – auf einen Kurztrip nach Danzig. Die Zeit dazu kann er sich nehmen – sein Visum für Russland ist erst ab dem 21. Juli gültig. Dann sind es ja nur noch schlappe 1500 Kilometer bis zum Endziel Sankt Petersburg.

100 bis 120 Kilometer am Tag radelt Schmidt inzwischen problemlos ab. Gegen 10 Uhr legt er los, abends gegen 20 Uhr ist Fahr-Feierabend. "Den Dreh hat man nach ein paar Wochen raus." Körperlich geht es im ganz gut, mental sowieso. "Ich fahre beschwingt in den Tag hinein", sagt Schmidt und lacht. Vom wilden bis zum offiziellen Camping, sich einladen lassen zur Übernachtung, auch mal ein Hotel für eine Nacht – "ich hab’ alles gemacht."

Und unterwegs hat Gunnar Schmidt bislang allerlei interessante Leute getroffen, darunter ein französisches Pärchen im Harz, das gerade aus Sankt Petersburg kam und auf dem R1 in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. "Die haben ihre Radtour allerdings vor zwei Jahren begonnen", erzählt Schmidt, "und zwar in Japan."

