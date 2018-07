Günstiger Eintritt: Ferienpass gibt es bei den NN

Verkauf in der Geschäftsstelle - Programm für Afrika-Fest ist da - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Der Ferienpass des Kreisjugendrings kann für drei Euro in der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten, Hornschuchallee 7, erworben werden.

Die Preisträger der diesjährigen Ferienpass-Aktion: KJR Geschäftsführerin und Kreisjugendpflegerin Ursula Albuschkat gratulierte Timon Schorstein (1. Platz), Josefina Wiesbeck (2. Platz) und Lorenz Taschner (3. Platz)Mit dabei: die Vorstandsvorsitzende Monika Martin. Foto: Sandra Böhm



Der Pass bietet Kindern und Jugendlichen des Landkreises Forchheim wieder zahlreiche Vergünstigungen während der Sommermonate an. So zahlen Ferienpass-Inhaber zum Beispiel weniger Eintritt in Freibäder, Museen oder bei Veranstaltungen. Ab dem dritten Kind ist der Pass kostenlos.

Infos über Veranstaltungen

Ebenfalls in der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten liegt derzeit der aktuelle Veranstaltungskalender "Fo:kus" für das Forchheimer Land und die Fränkische Schweiz aus. Dieser umfasst die Monate Juli bis September und enthält eine Zusammenfassung aller wichtigen Veranstaltungen in dieser Zeit.

In der Geschäftsstelle gibt es darüber hinaus das Programm der Afrika-Kulturtage, die von den Nordbayerischen Nachrichten präsentiert werden. Die Afrika-Kulturtage finden am kommenden Wochenende, 6. bis 8. Juli, in und rund um die Kaiserpfalz statt.