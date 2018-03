Gute Laune beim verkaufsoffenen Sonntag in Ebermannstadt

Wetter spielte mit und lockte die Kunden zum Markt - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Am Samstag blickten die Händler, die ihr Erscheinen auf dem Ebermannstädter Jahrmarkt am verkaufsoffenen Sonntag angekündigt hatten, noch skeptisch zum wolkenverhangenen Himmel. Doch der Sonntag brachte Erleichterung.

Das schöne, warme Wetter lockte die Leute dann doch vor die Tür. Foto: Stefan Braun



Die Stimmung war gleich wesentlich besser — denn schon früh war klar, das sich ein angenehmer Frühlingstag ankündigte.

Zunächst war nach dem Aufbau um sieben Uhr aber Geduld angesagt: Erst ab halb elf schlenderten die ersten Besucher über den Marktplatz, vorbei an den Verkaufsständen. Das größte Interesse galt zunächst den Ständen mit Blumen und Kräuterpflanzen.

Ein appetitanregender Hauch von Rosmarin und Lavendel lag in der Luft. Ab dem frühen Nachmittag sorgte dann das schöne Wetter für regen Besucherandrang, auch in den Läden in der Hauptstraße. Sie öffneten ab 12.30 Uhr.

Stefan Braun