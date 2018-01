Gymnasium Fränkische Schweiz: Schüler für gerechten Handel

EBERMANNSTADT - Das Gymnasium Fränkische Schweiz (GFS) in Ebermannstadt will sich für eine gerechtere Welt einsetzen. Das P-Seminar Spanisch der Q11 bemüht sich deshalb jetzt um den Titel "Fairtrade-School". Die Auftaktveranstaltung für das Bewerbungsverfahren war das Theaterstück "Alle satt?!"

Mit der Theateraufführung „Alle satt?!“ begann im Gymnasium Fränkische Schweiz die Bewerbung um den Titel „Fairtrade-School“. © Foto: Nina Eichenmüller



"Warum ist es so, dass wir Essen wegschmeißen und andere Menschen auf der Welt verhungern müssen?", fragte sich Beate Albrecht von der Gruppe "Theaterspiel". Um auf die Thematik aufmerksam zu machen, schrieb sie das Stück "Alle satt?!", das jetzt in zahlreichen Schulen vor Fünft- und Sechstklässlern aufgeführt wird. Eine der Schulen war am Dienstagvormittag das GFS in Ebermannstadt.

Das Gymnasium Fränkische Schweiz möchte dazu beitragen, dass der Handel überall auf der Welt fairer wird. Anfangen will man damit in der eigenen Schule. In vier Wochen beginnt die Abarbeitung des Bewerbungskataloges. Für den Titel "Fairtrade-School" reicht eine Veranstaltung zu dem Thema nämlich nicht aus. Neben eines eigenen Fairtrade-Schulteams, das sich aus Schülern, Lehrern, Eltern und Förderern zusammensetzt, muss die Schule zum Beispiel auch fair gehandelte Produkte verkaufen.

"Die Bäckerei Löw, die unseren Pausenverkauf beliefert, hat sich schon bereit erklärt mitzumachen. Organisieren müssen es die Schüler vom P-Seminar allerdings selbst. Dabei können sie gleich betriebswirtschaftliche Erfahrungen sammeln", erzählt Christian Kiehr, Leiter des P-Seminars. Auch im Unterricht soll Fairtrade eine Rolle spielen.

In Sozialkunde soll beispielsweise über Kleidung und die Produktion dahinter gesprochen werden. "Die Schüler sollen sich Gedanken machen woher die Dinge kommen, die sie tragen", so Christian Kiehr. Anhand des Theaterstücks soll schon bei den Jüngsten Interesse für das Thema geweckt werden.

Die Handlung des Stückes: Marie, die aus einer ärmeren Familie stammt, möchte die Welt retten. Gemeinsam mit ihrem Freund Lucky fischen sie Lebensmittel aus dem Müllcontainer eines Supermarktes und stellen fest, dass sogar einwandfreie Äpfel und Schokolade weggeschmissen werden. Lucky’s Mutter arbeitet bei einem großen Konzern, der in fernen Ländern Apfelplantagen aufgekauft hat und dort die Kleinbauern ausbeutet, um möglichst viele günstige Äpfel zu gewinnen. Sie reisen gemeinsam zu einer der Plantagen und lernen die letzten Kleinbauern kennen, die noch Bio-Äpfel ohne Pestizide anbauen.

Lucky’s Mutter Eva, die ursprünglich das Land der Bauern aufkaufen wollte, lässt sich durch ihren Sohn und das Schicksal der Kleinbauern umstimmen und steigt aus ihrem Großkonzern aus. Zum Ende des Stückes organisieren sie einen Welt-Rettungs-Aktions-Tag an ihrer Schule und setzen sich für den fairen Handel ein.

Die Schüler sind gespannt dabei und fühlen mit den Theater-Charakteren mit. Bei den Fakten, die die Schauspieler mit in das Stück einfließen lassen, verschlägt es einigen sogar die Sprache. "Stimmt es wirklich, dass jeden Tag weltweit 16 500 Kinder an Hunger sterben?", fragt eine der Schülerinnen beim Nachgespräch entsetzt.

Damit dieses Unrecht irgendwann ein Ende hat, engagieren sich die neun Schüler des P-Seminars – und tragen so ihren Teil zu einer besseren Welt bei. In ein paar Wochen entscheidet sich dann, ob das GFS alle Kriterien erfüllt hat und der Titel "Fairtrade-School" an das Ebermannstädter Gymnasium geht.