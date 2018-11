Hagenbach: Gäste entpuppen sich als Diebe

HAGENBACH - Am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, hielten sich zwei fremde, männliche Gäste in einer Gastwirtschaft in Hagenbach auf. Und entpuppten sich als Diebe.

Die Polizei sucht diebische "Gäste" einer Gastwirtschaft in Hagenbach. Foto: colourbox



Nachdem einer der beiden die Gaststube Richtung Toilette verließ und das Verhalten der Bedienung verdächtig vorkam, kontrollierte die Wirtin ihr Bargeld. Es fehlte ein niedriger vierstelliger Eurobetrag aus einem Kuvert in den Privaträumen. Als die Männer darauf angesprochen wurden, verließen sie fluchtartig das Lokal, rissen das amtliche Kennzeichen ihres Autos, eines dunkelbraunen Mercedes S-Klasse-Coupé ab und flüchteten Richtung Poppendorf. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen und dem Polizeihubschrauber meldete eine Verkehrsteilnehmerin das Teilkennzeichen B-PQ ??? mit.

Polizei fahndet nach Tätern

Die Täter sind etwa 30 Jahre alt, von kräftiger Figur, 170 beziehungsweise 175 Zentimeter groß, kurze braune Haare, osteuropäisches/slawisches Aussehen und Akzent. Einer trug einen quergestreiften rot-grünen Pullover, der zweite einen olivgrünen Pullover und eine Baseballmütze. Es könnte sein, dass sich die Diebe noch im hiesigen Bereich aufhalten oder hier in Lokalen eingekehrt waren. Hinweise an die Polizei Ebermannstadt,

Telefon (0 91 94) 73 88 0.

