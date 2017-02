Hahn "Gerch" sucht ein neues Zuhause

Alleinstehendes Federvieh wurde im Dezember gefunden — Fundtiere alle im Internet - vor 35 Minuten

FORCHHEIM - Ein besonderer Gast lebt seit Dezember im Forchheimer Tierheim: Hahn "Gerch" wartet hier auf die Vermittlung an eine neue Hühnerschar. Seine Hoffnungen sind nicht unbegründet. Schon zwei seiner Artgenossen, die ebenfalls vorübergehend Unterschlupf im Tierheim gefunden haben, konnten erfolgreich vermittelt werden.

Alleinstehend, jung, männlich: Hahn Gerch ist im Dezember im Forchheimer Tierheim eingezogen und wartet hier auf Anschluss an eine neue Hühnerschar. © Foto: privat



Gerch, der Hahn, stammt aus Eggolsheim. Soviel wissen die Mitarbeiter im Tierheim, weil er einer Eggolsheimerin vor Weihnachten zugelaufen ist. Die Dame brachte das Federvieh daraufhin ins Tierheim. Hier wartet Gerch nun darauf, dass ihm ein neuer Besitzer ein zu Hause mit Anschluss an die gefiederte Weiblichkeit bieten kann. "Er tut uns schon ein bisschen leid, denn momentan muss er im Stall bleiben", erklärt Tierheim-Chefin Marianne Wende. Weil Gerch nämlich recht leicht ist und gut fliegen kann, bestünde die Gefahr, dass er draußen schnell das Weite sucht.

Seinem Vorgänger Gustav ging es besser: Er konnte nicht fliegen und durfte deshalb vor dem Katzentrakt spazieren gehen. Gustav war im Sommer vergangenen Jahres am alten Friedhof in Forchheim gefunden worden. Die Suche nach einem neuen Besitzer gelang dabei auch über die NN, die seit einiger Zeit die Fundtiere regelmäßig auf ihrer Internetseite veröffentlichen. "Wir konnten ihm an eine kleine Hühnerschar vermitteln", sagt Marianne Wende.

Darauf hofft nun auch Gerch — und mit ihm weitere Tiere, die zuletzt ins Forchheimer Tierheim eingezogen sind. Darunter sind einige junge Hunde, Katzen und auch Kleintiere.

