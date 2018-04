"Hainbrunnenpark" in Forchheim nimmt Gestalt an

Ende 2020 sollen erste Bewohner einziehen — Insgesamt 44 Wohnungen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Der Name steht schon mal fest: "Hainbrunnenpark" soll das Bauvorhaben heißen, das auf dem weitläufigen Gelände des ehemaligen BRK-Altenheims in der Hainbrunnenstraße in den kommenden Jahren entsteht. Am Wochenende startet der Vertrieb, die ersten Bewohner sollen bis Ende 2020 einziehen können.

Die japanischen Zierkirschen blühen schon, zumindest auf der Visualisierung des „Hainbrunnenparks“ auf dem ehemaligen Gelände des BRK–Heims. Ende des Jahres soll der Baubeginn erfolgen. © Visualisierung: bpd



So richtig schön war es ja wirklich nie, das BRK-Heim in der Hainbrunnenstraße, das jahrzehntelang Heimat für Seniorinnen und Senioren war, die hier ihren Lebensabend verbrachten. Doch der graue Beton-Koloss ist Geschichte, wochen- und monatelang machte sich schweres Abbruchgerät an dem 70-er-Jahre-Bau schwer zu schaffen, im Moment ragen nur noch Reste des massiven Kellers aus dem Erdreich.

Ein „windschnittiges Modell“, so eine Sprecherin des Immobilienentwicklers bpd, wird hier in den nächsten Monaten entstehen, „mit runden Ecken. Die Architektur ist was ganz Besonderes“.

Bpd zählt, als ein Unternehmen der Rabobank mit Sitz im niederländischen Utrecht, zu den größten Projekt- und Gebietsentwicklern in Europa und ist dabei in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland vertreten. Die GmbH hat bereits unter anderem Bauprojekte am Würzburger Mönchpark sowie in Köln, Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf realisiert.

44 Wohneinheiten gliedern sich in der Hainbrunnenstraße in drei Baukörper auf, die auf dem Grundstück versetzt platziert werden. Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen haben Grundflächen zwischen 65 und 163 Quadratmetern im Penthaus mit Dachterrasse. Die Balkone sind rund, die Erdgeschosswohnungen haben Terrasse mit Gartenanteil. Die Häuser haben eine zentrale Tiefgarage mit insgesamt 66 Stellplätzen, von wo aus jede Wohnung barrierefrei erreichbar sein wird. In etwa zwei Jahren, Ende 2020, könnten die ersten Bewohner im „Hainbrunnenpark“ ihr erstes Weihnachtsfest feiern. Momentan, so heißt es bei bpd, „liegen wir im Zeitplan“.

"Sehr gehoben"

Über Geld und Quadratmeterpreise des Objekts indes will eine Sprecherin des Unternehmens noch nichts sagen. Die Ausstattung der einzelnen Wohnungen sei „sehr gehoben“, mit Parkettböden, Videosprechanlage, barrierefreier Walk-In-Dusche und Terrassendielen am Balkon. Der weitläufige Park, der sich fast bis in die Martin-Luther-Straße zieht, werde „aufgehübscht und schön gemacht“, der alte Baumbestand bleibe bestehen.

Der Vertrieb des „Hainbrunnenparks“ startet am Wochenende. Am Samstag und Sonntag ist der Info-Container jeweils von 14 bis 16 Uhr besetzt. Baubeginn ist gegen Ende des Jahres geplant.

Birgit Herrnleben Nordbayerische Nachrichten Forchheim E-Mail