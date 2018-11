Hakenkreuz in Gräfenberg: Jetzt ermittelt die Kripo

Die Unbekannten Täter waren nicht nur in Gräfenberg, sondern auch in Weißenohe unterwegs - vor 2 Stunden

GRÄFENBERG - Samstagabend hat ein Unbekannter in Gräfenberg mehrere Gegenstände besprüht, unter anderem mit einem Hakenkreuz. Auch in Weißenohe, das teilt die Polizei vor Kurzem mit, beschmierten die Unbekannten Autos.

Die Polizei nimmt an, dass der Täter am Samstag zwischen 18.30 und 19 Uhr im Friedhofsgässchen unterwegs war. Er besprühte eine Sandkiste, einen Stromkasten sowie den Gehweg mit weißer Farbe.

Unter anderem hat er ein Hakenkreuz mit der Farbe aufgetragen.

Zwischenzeitlich sind weitere Tatorte in Gräfenberg am Marktplatz und in Weißenohe in der Dorfhauser Straße und im Wiesenweg bekannt. Hier besprühten die Unbekannten zwei Autos und zwei in einem Carport abgestellte Schränke. Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise an Telefon (0951)9129-450 oder an die Polizei Ebermannstadt, Telefon (09194)7388-0.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.