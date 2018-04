Eine Kita, dann ein Lastertag-Abenteuerpark und schließlich eine Boulder- und Kletterhalle: Ideen für die Wiederbelebung des 2012 stillgelegten Kirchehrenbacher Hallenbades gab es einige, doch sie scheiterten am Zustand des Gebäudes. Eine notwendige Sanierung des Betons hätte Hunderttausende verschlungen. Diese Kosten auf mögliche Betreiber umzulegen, darin sah der Gemeinderat keine Chance. Nach einer Bürgerversammlung am 12. April, 19 Uhr, im Pfarrheim, will der Gemeinderat über den Abriss des Gebäudes entscheiden. © Hubert Bösl