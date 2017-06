Hallerndorf: Die Kugeln rollen auf der Naturkegelbahn

HALLERNDORF - Die neuen Kegel für die Naturkegelbahn am Rittmayer-Gartenkeller sind eingeweiht worden. Beim Preiskegeln des Vereins "Zufriedenheit" erzielte Ottmar Amtmann den ersten Platz.

Beste weibliche Teilnehmerin beim Naturkegeln war Marion Dormann mit 39 Punkten, sie kam auf Platz 6. Foto: Mathias Erlwein



Die nagelneuen Holzkegel auf der Naturkegelbahn am Rittmayer-Gartenkeller in Hallerndorf haben ihren ersten Test beim traditionellen Preiskegeln des Vereins "Zufriedenheit" bestanden. "Sie fallen etwas schneller, weil sie leichter sind", so das Urteil der Teilnehmer.

Bei jeweils zwei Mal fünf Schübe in die Vollen erzielte Ottmar Amtmann 58 Punkte. Die neuen Kegel wurden aus einem Thuja-Baum des Schnaider Friedhofs gedrechselt, erklärt Keller-Pächter Martin Schad, während die bisher benutzten Kegel vermutlich noch aus den frühen 50er Jahren stammen.

Den zweiten Platz belegte Gerhard Bauer mit 51 Punkten, Dritter wurde Herbert Orth mit 43 Punkten. Beste weibliche Teilnehmerin war Marion Dormann mit 39 Punkten, sie kam auf Platz 6. Das Bild zeigt die Preiskegler an der Naturkegelbahn.

Mathias Erlwein