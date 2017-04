Hallerndorf: Ein Zeichen der Gnade, der Demut und des Dienens

Pfarrer Matthias Steffel zelebrierte die Fußwaschung an den Oberministranten - vor 3 Stunden

HALLERNDORF - Wie vom Evangelisten Johannes beschrieben zelebrierte Pfarrer Matthias Steffel in der St. Sebastiankirche in Hallerndorf am Gründonnerstag die Fußwaschung.

Fußwaschung: Pfarrer Matthias Steffel bei der Fußwaschung der Oberministranten. Die Fußwaschung ist ein Zeichen der Gnade, der Demut und des Dienens“, so der Geistliche. Foto: Matthias Erlwein



Damit erinnerte er an den Akt der Demut und des Dienstes Jesu an seinen Jüngern. Die zwölf "Apostel" waren in diesem Jahr die Oberministrantinnen und -ministranten aus der Seelsorgeeinheit "Unterer Aischgrund". "Die Fußwaschung ist ein Zeichen der Gnade, der Demut und des Dienens", so der Geistliche. Gemeindereferentin Helena Lang erläuterte in der Predigt anschaulich, wie man dies als praktizierender Christ umsetzen kann.

Sie umschrieb das Dienen vielmehr mit der Aufgabe eines Tischdieners, der aufmerksam beobachtet, was die Menschen brauchen, um sich wohl zu fühlen. "Seien sie jemand, der die Freude im Menschen hervorlockt, der sich um das sorgt, was die Menschen nötig haben", so ihre Botschaft an die Kirchengemeinde.

Den festlichen Rahmen der Messfeier vom letzten Abendmahl mit Fußwaschung umrahmte der Kirchenchor unter der Leitung von Miriam Sümmerer.

mat