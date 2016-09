Hallerndorf: Kripo klärt Einbruchserie

Tatverdächtiger kommt für zehn Einbrüche in Frage - vor 6 Minuten

HALLERNDORF - Ermittlungserfolg der Bamberger Kripo: Zehn Einbrüche, die sich Anfang Mai in Hallerndorf und Altendorf ereigneten, gehen wohl auf das Konto eines rumänischen Tatverdächtigen.

Die Spurensicherung der Kripo war erfolgreich und fasste den 30-jährigen Tatverdächtigen. © colourbox.com



Die Spurensicherung der Kripo war erfolgreich und fasste den 30-jährigen Tatverdächtigen. Foto: colourbox.com



Im Zeitraum von 2. Mai bis 3. Mai stiegen zunächst unbekannte Täter in mehrere Garagen, Lagerräume und auch in ein Wohnhaus in Altendorf und Hallerndorf ein. Dort entwendeten die Täter vorwiegend Werkzeuge und Arbeitsgeräte, wie Bohrmaschinen aber auch Mobiltelefone und Tablets im Gesamtwert von etwa 8 000 Euro. Im Anschluss waren die Täter zunächst unerkannt entkommen.

Wichtiger DNA-Abgleich

Im Zuge der Tatortarbeit sicherten die Experten der Spurensicherung der Kriminalpolizei Bamberg zahlreiche Spuren und DNA-Abriebe. Ein Abgleich des gesicherten DNA-Materials führte schließlich zu einer Übereinstimmung mit dem 30-jährigen Tatverdächtigen und belegt dessen Anwesenheit an zwei Tatorten.

Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen des Fachkommissariats für Eigentumskriminalität gelang es den Beamten, nun auch eine Verbindung zu den übrigen Einbrüchen herzustellen.

Inwieweit der Tatverdächtige Unterstützung von bislang noch nicht bekannten Komplizen erhielt und ob der 30-Jährige für weitere Einbrüche innerhalb und außerhalb von Oberfranken verantwortlich ist, werden die laufenden Ermittlungen zeigen.