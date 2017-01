Hallerndorf: Osten zögert noch mit Anschluss an Westen

Nahwärmenetz der Naturstrom AG könnte bei entsprechend hoher Zahl von Interessenten ausgebaut werden — Entscheidung im Februar - 26.01.2017 12:02 Uhr

HALLERNDORF - Felix Schubert von der Naturstrom AG hat bei einer Info-Veranstaltung dafür geworben, weitere Teile Hallerndorfs an das neue Nahwärmenetz anzuschließen: „Das ist eine gute Idee“, lobte Paul Pohlmann vom Hallerndorfer Verein „Generation Erde“.

Felix Schubert von der Naturstrom AG stellte die Planungen für den zweiten Bauabschnitt des Nahwärmenetzes vor. Das Unternehmen will auch den Osten der Ortschaft mit Wärme versorgen. Das Bild entstand beim Anschürfest. © Foto: Regner



Im Moment, so Schubert, verlaufe eine unsichtbare Grenze etwa in der Mitte des Dorfs auf Höhe der Schnaider Straße. Im Hallerndorfer Westen wurden bereits über vier Kilometer Nahwärmeleitungen verlegt, die nagelneue Heizzentrale konnte kürzlich ihren Betrieb aufnehmen. Nun soll die von Schubert als „Hauptschlagader“ bezeichnete Hauptleitung, die derzeit in der Kreuzbergstraße nahe der Kreuzung mit der Schnaider Straße endet, durch die Trailsdorfer Straße bis an den östlichen Ortsrand fortgeführt werden. An diese könnten dann auch die Nebenstraßen im Ostteil angeschlossen werden.

Der Knackpunkt

Es gibt allerdings einen Knackpunkt: Der zweite Bauabschnitt wird nur dann ausgeführt, wenn sich auch genügend Interessenten dafür melden und einen Vorvertrag abschließen. Derzeit seien die bereits bekannten Bewerber um einen Anschluss allerdings „noch ein wenig dünn gesät“, bedauerte Felix Schubert: Erst 22 unterschriebene Vorverträge für den Ostteil des Dorfes liegen vor.

An alle Zauderer unter den zahlreichen Anwesenden richtete deswegen Gemeinderat Georg Gunselmann (JAB) einen flammenden Appell: „Nicht warten, bis der zweite Bauabschnitt kommt, und sich dann melden. Sondern sich jetzt melden, damit er kommt.“

In seinem Vortrag bezeichnete Felix Schubert die nur viermonatige Bauzeit, in der das bereits über vier Kilometer lange Rohrnetz und die Heizzentrale entstanden sind, als „beachtliche Leistung“. Es sei die größte Freiflächen-Solarthermieanlage für Nahwärme in ganz Bayern mit einer Fläche von 1300 Quadratmetern entstanden.

Außerdem bedankte sich Schubert im Namen seines Unternehmens dafür, dass die Hallerndorfer die Widrigkeiten, zu denen es während der Rohrverlegung etwa durch Straßensperrungen gekommen ist, mit viel Verständnis aufgenommen hätten.

Ein Anwesender wollte wissen, was passiere, wenn etwa bei Baggerarbeiten das Nahwärmerohr im Boden beschädigt werde. Schubert erklärte, dass die Leitung in diesem Fall innerhalb von nur einem Tag wieder repariert werden könne und keine großflächigen Ausfälle bei der Wärmelieferung zu befürchten seien. Auch die Wärme-Übergabestation, die in den Kellern der Anschlussnehmer die Heizung ersetzt, könne an nur einem Tag gegen eine neue ausgetauscht werden, falls dies notwendig sein sollte.

Eine offene Frage ist noch, ob auch die wenigen Anwesen auf der Südseite der Aisch im sogenannten „Klein-Hallerndorf“ mit einem Anschluss rechnen dürfen. Dazu müsste eine Leitung unter der Straßenbrücke über den Fluss verlegt werden. Auf Nachfrage von Bürgermeister Gunselmann wollte sich Felix Schubert hier noch nicht festlegen: Im Moment sei der Südast über die Aisch noch unwirtschaftlich. Dies könne sich aber ändern, wenn sich mehr Interessenten melden.

Paul Pohlmann vom Verein „Generation Erde“ machte sich für das Nahwärme-Projekt stark: Es sichere regionale Wertschöpfung und trage dazu bei, den Klimawandel aufzuhalten. Der Gemeinde bescheinigte Pohlmann in dieser Hinsicht eine Vorbildfunktion. Beim konventionellen Heizen mit Öl sei die zukünftige Preisentwicklung im Gegensatz zur Nahwärme in keiner Weise planbar, man müsse vielmehr jederzeit mit Preissprüngen auf dem Weltmarkt rechnen.

Der weitere Zeitplan sieht vor, dass die Entscheidung, über den zweiten Bauabschnitt Ende Februar fallen soll. Wenn dann ab April gebaut wird, könnte die Wärmelieferung im östlichen Hallerndorf am 1. Dezember 2017 beginnen. Am 7. und am 16. Februar sollen Bürgersprechstunden im neuen Heizhaus stattfinden; dort können die Dorfbewohner den Verantwortlichen von Naturstrom alle noch offenen Fragen stellen. Für den 29. April kündigte das Unternehmen ein großes Bürgerfest am Heizhaus an.

MARTIN REGNER