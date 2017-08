Hallerndorf: Spannendes Pfarrjugendzeltlager

54 Kinder waren im Zeltlager auf spannende Tage und Nächte aus - vor 1 Stunde

HALLERNDORF - Eine Woche lang Abenteuer und Naturerlebnis pur hatten Kinder beim großen Pfarrjugendzeltlager der Seelsorgeeinheit "Unterer Aischgrund".

Alles gut, weil Ende gut: Die Teilnehmer am Zeltlager und ihre Betreuer. © Foto: Mathias Erlwein



In diesem Jahr war der Jugendzeltplatz in Heiligenstadt ein lohnendes Ziel. Mit dem Fahrrad machten sich 54 Kinder in den Morgenstunden auf den Weg. Umsorgt von 16 Betreuern trudelten am Nachmittag auch die letzten der sechs Fahrradgruppen auf dem Zeltplatz ein und verteilten sich auf Gelände und in Zelten.

Jede Zeltgruppe durfte sich selbst ein Betreuerteam wählen und eine eigene Zeltfahne basteln. Sie wurde mit eigenen Motiven bemalt, während sich die Betreuer um den passenden Fahnenmast zu kümmern hatten. Trotz eines kräftigen Regenschauers wehten pünktlich zum ersten Lagerfeuer alle Fahnen im Wind. Nun galt es, sie für die nächsten Tage vor "Überfällen" zu schützen.

Als Aktionen gab es dieses Mal neben den obligatorischen Geländespielen eine Nachtwanderung mit kleineren Gruselelementen und ein umfangreiches Regenprogramm, um besonders die Kleinsten von den immer wieder aufkommenden Gewittern abzulenken. Die letzte Nacht wurde im Lager speziell spannend gestaltet. Man inszenierte einen harmlosen Überfall, bei dem 20 Bösewichte versuchen mussten, die Fahnen an sich zu reißen. Doch die aufmerksamen Kinder und Betreuer verteidigten ihren Besitz jeweils erfolgreich. Am letzten Tag waren die Eltern Gäste bei einem gemeinsamen Brunch, um ihre erschöpften, aber rundum glücklichen Kinder wieder mit nach Hause zu nehmen, während sich die Betreuer, glücklich über das Gelingen, noch einmal beim Abbauen und Aufräumen beweisen konnten.

MATHIAS ERLWEIN