Hallo Schnee! Fränkische Schweiz erstrahlt in Weiß

Kleiner Wintereinbruch in der Region: Wir haben die Bilder aus Forchheim - vor 2 Stunden

FORCHHEIM - Darauf haben so viele so lange warten müssen. Am Samstag endlich wurden Winterfans nicht länger enttäuscht. Schnee hielt Einzug in der Region. Vor allem die Forchheimer durften sich an einem kleinen Wintereinbruch erfreuen. Hier gibt's die Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Fränkische Schweiz wird zum winterlichen Wunderland So fängt das neue Jahr ja gut an! Forchheim war am Samstag von einer weißen Pracht bedeckt. Unser Fotograf Ralf Rödel hat sich auf die Suche nach faszinierenden Motiven gemacht. Und wurde zahlreich fündig, wie die Bildergalerie zeigt.