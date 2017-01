Haltepunkt Forchheim-Nord: Was will die Stadt?

FORCHHEIM - Rund 100 Bürgerinnen und Bürger haben sich bei der Informationsveranstaltung der Deutschen Bahn zum Thema S-Bahn-Haltepunkt Forchheim-Nord aus erster Hand über die möglichen Varianten informieren lassen.

Der S-Bahn-Halt Forchheim-Nord könnte in unterschiedlichen Varianten realisiert werden. © Rolf Syrigos



Die Veranstaltung lief in Form eines „offenen Dialoges“ ab. Die Planung des Haltepunktes geht auf den Wunsch der Stadt Forchheim sowie des Landkreises zurück. Die Bahn selbst hätte keinen S-Bahn-Halt für die ICE-Strecke gebraucht. Laut Stadt und Landkreis besteht hier am Schulzentrum ein Fahrgastpotenzial von 1160 Ein- und Aussteigern von Montag und Freitag, größtenteils Schülerinnen und Schüler.

Sechs Varianten wurden vorgestellt, zwei davon werden von der Bahn favorisiert. In die Endauswahl schafften es zum einen die Variante 1.3, die einen Mittelbahnsteig nördlich der Unterführung an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße mit Rampe vorsieht. Allerdings müsste die Zugangsbreite reduziert werden, was mit einem minimalen Eingriff auf der linken Bahnseite verbunden sei. Weiterer Nachteil: Ein Eingriff in das Schulzentrum sei erforderlich; die vorhandene Lärmschutzwand müsste rückgebaut werden.

Die Pläne der Bahn stießen bei den Anliegern auf Interesse. © Foto: Roland Huber



Zweite Variante in der engeren Wahl: ein Mittelbahnsteig nördlich des Schulzentrums mit neuer Unterführung und Erschließungswegen. Hier würden hohe Baukosten entstehen. Die restlichen vier Varianten würden auf Grund der weitgehenden Eingriffe nicht weiterverfolgt, so ein Bahnmitarbeiter.

Vorteil bei Variante 1.3 sei eine Minimierung der zusätzlichen Betroffenheiten in der Jean-Paul-Straße; die Schallschutzwand im Bereich des Schulzentrums könne aber erhalten bleiben, so die Planer. Auf dem noch unbebauten Flurstück 1433/1 zwischen Jean-Paul-Straße und Dietrich-Bonhoeffer-Straße könne links der Gleise ein Bike-and-Ride-Platz errichtet werden. Die Kosten würden sich auf insgesamt 2,5 Millionen Euro belaufen, wobei 2,4 Millionen Euro das Land Bayern und 100 000 Euro die Stadt Forchheim (Bike-and-Ride-Anlage) zahlen müssen.

Deutlich mehr kostet Variante 4. Hier fallen 5,3 Millionen Euro an, wobei der Anteil des Landes zwei Millionen Euro beträgt und der Anteil der Stadt 3,3 Millionen. Kostentreiber sind hier eine neue Unterführung, der Geh- und Radweg und die Bike-and-Ride-Anlage.

Hinzu kommen die Kosten für die Vergrößerung der Unterführung an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Das Publikum wog das Für und Wider der Varianten ab. Ein Wortbeitrag sagte den Schulen bei der Variante 1.3 durch den Wegfall der bestehenden Lärmschutzwand eine Lärmmehrbelastung von zehn Dezibel voraus, was von den Bahnmitarbeitern aber in dieser Größenordnung bestritten wurde.

Ein anderer Bürger sprach das Thema Sicherheit an. Zwar will die Bahn dort Leerrohre für eine spätere Videoüberwachung einbringen, die Nachrüstung sei aber erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen. Antwort der Bahn: „Der Bahnhof und die Zuwegung sind sehr hell beleuchtet, um die Sicherheit zu gewährleisten.“

Ein Bürger wollte wissen, ob denn das Lärmschutzkonzept auch die erhöhte Lärmbelastung durch bremsende und anfahrende Züge vorsehe. Dies wurde bejaht. Stadtrat Ludwig Preusch (FW) verstand die Diskussion nicht so recht. Der Lärmschutz verschlechtere sich nicht, sondern verbessere sich und zwar wesentlich, so seine Argumentation. Darauf meinte ein Diskussionsteilnehmer: „Dafür fahren aber auch mehr Züge.“

Lärm durch Lautsprecher?

Ein Anlieger fürchtet zusätzlichen Lärm durch Lautsprecherdurchsagen. Dies sei nicht der Fall, so die Planer, denn zum einen würden nur Warndurchsagen und keine Zugverbindungsdurchsagen erfolgen und zum anderen seien die neuen Systeme so ausgelegt, dass nicht wie früher zusätzliche Lärmbelästigung von ihnen ausginge.

Elisabeth Bräunig, Leiterin des Beruflichen Schulzentrums, vermisste eine Gesamtentwicklung des Gebietes rund um den S-Bahn-Halt und favorisierte für ihre Schüler und Lehrer die Variante 4. Da gebe es nicht viel zu entwickeln, so Ludwig Preusch. Bei Variante 4 liege das geplante Gewerbegebiet viel weiter westlich, da entlang der Bahn wahrscheinlich nur Sportstätten entstehen würden. Nach Osten hin könne man nichts entwickeln, da hier ein Naturschutzgebiet sei.

Anstatt einer 90 Meter langen Rampe solle man laut Preusch als Alternative den Bau eines Aufzuges und einer Treppe prüfen, was für Menschen mit Rollstühlen oder Gehbehinderungen besser sei. Die 90-Meter-Rampe sei im ersten Stück mit einer sechsprozentigen Steigung geplant, danach komme eine ebene Fläche und dann gebe es nochmals eine sechsprozentige Steigung, wie in anderen öffentlichen Bereichen auch.

Der entsprechende Stadtratsbeschluss soll in der zweiten Hälfte 2018 gefasst werden; 2020 wolle man mit dem Bau beginnen und 2022 soll die Baustelle beendet sein. „Jetzt muss der Stadtrat entscheiden, was er will“, so Stadträtin Lisa Hoffmann (SPD).

So sahen es auch die Planer der Bahn: „Jetzt ist die Stadt am Zug“, sagte einer und führte sein Wortspiel noch einen Haltepunkt weiter: „Gestalten Sie mit, bevor der Zug abgefahren ist.“

ALEXANDER HITSCHFEL

