Handballclub Forchheim leitet Wechselperiode ein

Landesliga-Herren und BOL-Frauen verabschieden je ein Trio - vor 18 Minuten

FORCHHEIM - Beim Handballclub Forchheim ist in der Sommerpause Zeit für Veränderung. Die Männer feierten nach der Bezirksoberliga-Meisterschaft auch den Abschied von drei verdienten Säulen. Die Frauen sortieren sich nach dem unglücklichen Landesliga-Abstieg personell ebenfalls neu.

HC-Vorsitzender Uwe Kirschstein (v. li.) bei der Verabschiedung mit Florian Schindler, Trainer Dirk Samel, Tobias Hallmann, Dominic Hecht, Trainer Matthias Gieck. © Foto: privat



Es bedurfte hartnäckiger Überredungskunst von HC-Trainer Dirk Samel, um Florian Schindler zu seinem Comeback zu überreden. Zwei weitere Spielzeiten seit 2015 zeigte der Geschäftsführer seiner Physiotherapiepraxis dann aber noch einmal vollen Einsatz und half mit seiner Erfahrung aus der aktiven Zeit in der 2. Bundesliga, eine junge Mannschaft zu formen. Der Landesliga-Aufstieg war auch Schindlers Werk und mit dem Erreichen des Ziels gleichzeitig die beste Gelegenheit, ein zweites Mal würdig von der Bühne abzutreten. Mit Dominic Hecht zieht es derweil einen erst 28-Jährigen erzwungenermaßen in den sportlichen Ruhestand. Der Rückraumschütze, der seit seinem ersten Studiensemester in Erlangen beim VfB Forchheim in die Rolle eines Eigengewächses hereinwuchs, widmet sich der beruflichen Aufgabe in der väterlichen Firma in Ravensburg.

Schmitt nicht mehr dabei

Komplettiert wird das Abschieds-Trio durch Kapitän Tobias Hallmann. Für das durchsetzungsstarke Urgestein, weil seit der C-Jugend im Verein, rücken nun aber Hausbau und die Gründung einer Familie in den Vordergrund. "Die drei hinterlassen ein riesige Lücke. Diese auszufüllen, wird sicher die Herausforderung bei der Planung der nächsten Saison", erklärt Dirk Samel, der weiterhin ein gleichberechtigtes Trainergespann mit Matthias Gieck bildet. Einen ersten Zugang kann Gieck, der wie Samel gute Verbindungen nach Erlangen hat, mit Alexander Stöckel vermelden. Der junge Kreisläufer spielte bisher für die dritte Garde des Bundesligisten HC.

Bei den HC-Damen sind sie schon einen kleinen Schritt weiter. Wie Coach Thomas Ihrke verrät, bleibt das Gros des Kaders erhalten. Eine Pause zum Auslandsaufenthalt legt Alice Friedl ein, während es Hannah Lenhard beruflich weiter weg verschlägt. Im Rückraum vermissen werden sie Toptorjägerin Caroline Schmitt, die sich noch nicht entschieden hat, ob und wo die Karriere möglicherweise höherklassig fortgesetzt wird.

Im Rundenverlauf greifen dafür zwei im Abstiegskampf abkömmliche Leistungsträgerinnen wieder ins Geschehen ein. Sabrina Molls befindet sich nach Kreuzbandriss bereits im Aufbautraining, Linda Gärtner kommt aus der Schwangerschaftspause zurück. Erweitert wird das Angebot durch Carina Gareis, Franziska Hofmann und Nachwuchs-Torhüterin Leonie Raithel, die von der aufgelösten zweiten Mannschaft nach oben stoßen. "Vielleicht ergibt sich bis zum Start noch etwas, der Rückraum ist noch dünn besetzt. Schon jetzt halte ich das Team aber für stark genug, um unsere Ziele zu erreichen", konstatiert Ihrke. Mit der SG Regensburg und der HSG Nabburg/Schwarzenfeld trifft der HC in der Bezirksoberliga auf zwei zu favorisierende Mitabsteiger, formuliert dennoch den Anspruch, direkt wieder oben mitzuspielen.

KEVIN GUDD