Handwerker-Wahl: Ein Heroldsbacher ist dabei

Tobias Gügel über den Einfluss seiner Oma - vor 1 Stunde

HEROLDSBACH - Tobias Gügel möchte Mister Handwerk werden. Der Heroldsbacher gilt als echtes Aushängeschild für das Handwerk und beteiligt sich als Stuckateurmeister am Wettbewerb "Germany’s Power People 2018", bei dem er sich wirklich gute Chancen ausrechnen kann.

Tobias Gügel ist ein Aushängeschild für das Handwerk. Der Stuckateurmeister ist bei „Germanys Power People“ dabei. © Foto: Werbefotografie Weiss



Veranstaltet wird der Wettbewerb zu den Titeln Miss und Mister Handwerk, bei dem jährlich Models aus der Handwerksbranche gesucht werden, vom Deutschen Handwerksblatt.

Tobias Gügel stieß zufällig über eine Facebook-Anzeige auf den Wettbewerb. "Mein Opa und meine Oma haben gesagt: ,Mensch, meld’ dich da mal an!’", erzählt der 25-jährige Stuckateurmeister. Er arbeitet seit jeher im elterlichen Malerei-Betrieb Gügel in Heroldsbach.

Der Rat der Großeltern hat Tobias dann endgültig überzeugt. Gesagt, getan: Der junge Mann schickte ein Bild an die Wettbewerbs-Kommission und kam nach einem Vor-Voting in die Runde der letzten 64.

Damit qualifizierte sich Tobias Gügel zum Shooting in Düsseldorf; am Rhein hat man erneut zwölf Männer und zwölf Frauen ausgewählt – darunter auch den Handwerksmeister aus Heroldsbach. Gügel: "Es ist wie bei einem Gewinnspiel. Man macht halt mit, glaubt aber nicht, dass man so weit kommt", erklärt der strahlende Teilnehmer rückblickend. Ein Kalender mit dem Foto von Gügel ist bereits erschienen.

Für Tobias Gügel war damit aber noch nicht Schluss: Er wurde von der Jury für die Final-Wahl am 7. März in München nominiert. In der bayerischen Landeshauptstadt werden aus sechs Frauen und sechs Männern jeweils ein Sieger und eine Siegerin ausgewählt. Es winkt eine Reise in eine europäische Hauptstadt.

Unterstützt wird Gügel, der in seiner Freizeit für die Fußballmannschaft der Spielvereinigung Heroldsbach/Thurn im Tor steht, von allen Seiten. "Vor allem mein Opa ist mein größter Fan", sagt er glücklich lachend.

Für Tobias Gügel ist der Wettbewerb vorrangig eine Möglichkeit, seinen Beruf und die gesamte Branche unter Jugendlichen bekannter zu machen. "Man kann auch mit einer handwerklichen Ausbildung sehr viel erreichen", meint der 25-Jährige. Abseits von den bekannten Ausbildungsmessen sei der Wettbewerb eine gute Möglichkeit, Schüler davon zu überzeugen, einen Handwerksberuf zu ergreifen.

Tobias Gügel selbst hat im Alter von 15 Jahren im elterlichen Betrieb eine Ausbildung zum Maler und Lackierer angefangen. Nach einem Jahr als Geselle hat er noch die Ausbildung zum Stuckateur absolviert. Seit 2014 arbeitet er als Stuckateurmeister.

Die Abstimmung läuft bis 26. Februar unter www.germanyspowerpeople.de