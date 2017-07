Handys in Forchheim aus Schaufenster geklaut

Rabiate Diebe schlugen in der Bamberger Straße zu - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Auf Mobiltelefone haten es unbekannte Täter abgesehen, die am frühen Donnerstagmorgen ein Schaufenster in der Bamberger Straße einschlugen.

Neustadts erster Bürgermeister Klaus Meier sprach besorgt den zunehmenden Vandalismus an und machte dafür die Aufhebung der Gastronomie-Sperrstunden als eine der Ursachen aus. © Harald Munzinger



In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 20. Juli, wurde das Schaufenster eines An- und Verkauf- Geschäftes in der Bamberger Straße in Forchheim eingeschlagen. Danach wurden aus der dortigen Auslage mehrere Mobiltelefone im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro entwendet.

Bei der Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Hinweise auf den oder die Täter erbittet sich die Polizei Forchheim unter der Rufnummer (09191) 7090-0.