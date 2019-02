Hardware-Fehler: Kirchehrenbach hatte kein Internet

Auch Festnetzanschlüsse waren "tot" - Störung am Donnerstag behoben - vor 47 Minuten

KIRCHEHRENBACH - In Kirchehrenbach hat es in den letzten Tagen Störungen im Netzbereich der Telekom gegeben. Wie NN-Leser mitteilten, waren in den betroffenen Haushalten ab Dienstag die Festnetzleitungen "tot", ebenfalls hatten sie keinen Internetzugang mehr.

Zwischenzeitlich funktionieren Telefone und Internetverbindungen wieder. Wie die Telekom mitteilt, handelte sich um einen Hardware-Fehler in der Vermittlungsstelle. "Die defekte Hardware wurde ausgetauscht, seit dem 7. Februar funktioniert alles wieder", so ein Sprecher des Unternehmens.

Derweil haben Kunden der Firma M-Net rund um Forchheim und Ebermannstadt seit Donnerstagmittag kein Netz mehr.

Dieser Artikel wurd am 8. Februar, um 10.11 Uhr, aktualisiert.