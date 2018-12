Haus in Kersbach brannte lichterloh: Kripo ermittelt

Anwohner bemerkten Flammen im Anwesen der Gosberger Straße - vor 40 Minuten

FORCHHEIM-KERSBACH - Geschätzte 70.000 Euro Sachschaden sind am frühen Donnerstagmorgen beim Brand im Anbau eines Wohnhauses im Forchheimer Ortsteil Kersbach entstanden. Noch ist unklar, was die Flammen verursacht hat.

Gegen 1 Uhr morgens bemerkten Nachbarn die Flammen in dem Einfamilienhaus in der Gosberger Straße und verständigte die Integrierte Leitstelle in Bamberg.

In dem Wohnhaus-Anbau hatten die Flammen lichterloh gewütet. © NEWS5 / Merzbach



Der 39 Jahre alte Eigentümer des Hauses konnte das Gebäude mit seinen beiden Kindern im Alter von vier und acht Jahren unverletzt verlassen.

Feuerwehren aus dem näheren Umkreis hatten das Feuer dann zwar rasch unter Kontrolle - dennoch entstand an dem Wohnhaus erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf rund 70.000 Euro schätzt.

Die Bamberger Kripo hat bereits in der Nacht die Ermittlungen am Brandort zur bislang noch unbekannten Ursache des Feuers aufgenommen.

