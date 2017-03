Hausen: Bald mit dem Aufzug in den Pfarrsaal?

HAUSEN — Der "1. Häusner Weihnachtsmarkt" rund um das Dorfmuseum Greifenhaus war ein Erfolg auf ganzer Linie. Jetzt spendete der Verein den Erlös aus seiner Verkaufsbude und der Spendensammelbox an die katholische Kirchenstiftung.

Bernd Ruppert (rechts) übergibt Pfarrer Klaus Weigand einen Spendenscheck über 5000 Euro. Foto: Mathias Erlwein



5000 Euro sind zusammengekommen, auch weil sich einige ortsansässige Firmen mit finanziellen Zuwendungen beteiligt haben. Das Geld bildet den Grundstock für die Realisierung eines Aufzuges, der einen barrierefreien Zugang zum Pfarrsaal und zur Bücherei ermöglichen soll. "Etwa 10 000 Euro werden wir mindestens dafür benötigen", schätzt Pfarrer Klaus Weigand, der sich für die "Riesensumme" bei der Vorstandschaft des Unternehmerkreises bedankte.

Im Pfarrsaal finden regelmäßig kirchliche Veranstaltungen, Theateraufführungen und Treffen des katholischen Männervereins St. Wolfgang statt. Für manche Besucher sind die steilen Treppen jedoch ein unüberwindbares Hindernis.

"Wir gehen das vielleicht in diesem Jahr schon an", so Bernd Ruppert, Vorsitzender des Unternehmerkreises. Er hat sich bereits nach Fördermöglichkeiten erkundigt und ist zuversichtlich, dass eine Realisierung zeitnah erfolgen könnte.

