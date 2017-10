Hausen: Fahrerflucht am Café-Parkplatz

HAUSEN - Dieser Café-Besuch wurde teuer: Ein Unbekannter beschädigte einen geparkten Seat und suchte das Weite. Schaden: 1500 Euro.

Symbolbild Foto: colourbox



Auf dem Parkplatz eines Cafés in der Forchheimer Straße beschädigte am Donnerstag, in der Zeit zwischen 7.30 und 15.30 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Seat Ibiza an der hinteren Stoßstange.

Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Polizei in Forchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls.