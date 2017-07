Hausen: Geländer bewahrt Autofahrer vor Sturz ins Wasser

Pkw-Fahrer schleuderte in Kurve von der Straße - Auto blieb hängen - vor 10 Minuten

HAUSEN - Glück im Unglück hatte in der vergangenen Woche ein Autofahrer in Hausen. Zwischen der Schleuse und dem Regnitz-Wehr kam er von der Fahrbahn ab und stürzte mit dem Auto fast in den Kanal. Die Polizei ermittelt.

Offensichtlich viel Glück hatte vergangene Woche der Fahrer eins gelben Pkws, der zwischen der Schleuse Hausen und dem Regnitz-Wehr von der Fahrbahn abkam. Dabei schleuderte der Pkw im Auslauf einer Rechtskurve von der Straße, beschädigte ein Verkehrszeichen und einen Handlauf der Treppe, bevor das Auto an der Wasserkante der Schrägböschung am Geländer hängen blieb.

Ohne den Unfall zu melden, veranlasste der Fahrer die aufwändige Bergung. Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen Unfallflucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter (0951) 9129-590 entgegen.