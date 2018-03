Hausen: Gestohlener Transporter entdeckt

Fahrzeug stand im Wald - Tatverdächtiger festgenommen - vor 4 Stunden

HAUSEN - Unbekannte hatten in der Nacht zum Montag einen weißen VW-Transporter von einem Grundstück in Hausen gestohlen. Bei Poppendorf wurde der Wagen am Nachmittag bereits gefunden, ein Tatverdächtiger festgenommen.

Das sechs Jahre alte Fahrzeug war auf einem Privatgrundstück in der Heroldsbacher Straße geparkt gewesen. Sonntag stellte es der Eigentümer dort ab. Als er am Montagmorgen kam, war der Wagen verschwunden.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen und bat gestern Vormittag um Hinweise. Auf Grund der Berichterstattung in den Medien erkannte ein Zeuge den VW in einem Wald bei Poppendorf. Mit zwei weiteren Männern gelang es, einen Tatverdächtigen festzuhalten. Polizeibeamte nahmen den 33-Jährigen aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei Bamberg. Kriminalbeamte sicherten Spuren an dem Fahrzeug.

Der Festgenommene muss sich nun strafrechtlich verantworten.