Hausen: Lautstarker Fußball-Fan wird "abgewatscht"

39-Jähriger schlug 51-Jährigen - Polizei sucht Zeugen - vor 58 Minuten

HAUSEN - Im Verlauf eines Kreisklassen-Fußballspieles in Hausen ist es am Spielfeldrand am Sonntag heiß hergegangen - weil ein Fan einem anderen wohl zu übermütig war.

Laut Polizei hatte ein 39-Jähriger das offenbar "sehr aufbrausende Verhalten eines 51-Jährigen" kurzerhand beendet – mit einer "Watsche".

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 09191-70900, zu melden.