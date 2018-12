Hausen: Teurer Einsatz der Rettungskräfte

HAUSEN - Kein Schaden am Auto, dafür aber einen teuren Einsatz von Feuerwehr und Abschleppdienst: Das hat eine 62-jährige Röttenbacherin verursacht, weil sie sich bei der Einfahrt in den Pilatusring verschätzt hatte.

An der Einfahrt zum Pilatusring in Hausen, wo auch der Pilatushof liegt, ereignete sich der Unfall. © Roland Huber



Der Unfall ereignete sich am Freitagabend, als die 62-jährige Röttenbacherin in den Pilatusring einbiegen wollte. Weil sie sich dabei verschätzte, fuhr sie mit ihrem Ford SUV in den rechts neben der Einfahrt befindlichen Graben.

Die Fahrerin konnte zuvor zwar noch abbremsen, so dass sie ihren SUV nicht komplett in dem Graben versenkte, allerdings stand ihr Fahrzeug schräg und drohte weiter abzurutschen. Aus diesem Grund blieb die Unglücksfahrerin auch bis zum Eintreffen der Feuerwehr auf der Bremse stehen.

Der Feuerwehr gelang es dann, das Fahrzeug gegen ein weiteres Abrutschen abzusichern, so dass die 62-Jährige und ihr 68 Jahre alter Ehemann unverletzt aussteigen konnten. Ihr SUV wurde schließlich durch einen Abschleppdienst geborgen.

Am Fahrzeug entstand augenscheinlich zwar kein Schaden, allerdings könnte der Einsatz von Feuerwehr und Abschleppdienst für die Unglücksfahrerin nicht ganz billig werden.

