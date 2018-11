Hausener Ehepaar backt 2200 Lebkuchen für guten Zweck

Erlös kommt dem ASB-Wünschewagen zugute

HAUSEN - Marathon-Backen für den guten Zweck: Rita und Holger Axmann aus Hausen haben 2200 Lebkuchen gebacken, deren Verkauf dem ASB-Wünschewagen zugutekommt.

Symbolbild: Das Ehepaar Axmann aus Hausen hat 2200 Lebkuchen gebacken, alleine 1283 an einem Tag. Foto: dpa



"Wir standen an einem Tag von 13 bis 22 Uhr in der Küche und haben 1283 Lebkuche gebacken", erzählt Holger Axmann. Die Garage wurde flugs als "Lackierlager" genutzt, um die Glasuren Vollmilch-, Zartbitter- und weiße Schokolade sowie Schoko-Nuss aufzutragen.

Die Einzelhandelskauffrau und der Schreiner backen schon immer gerne im Advent. In diesem Jahr haben sie das Backvergnügen für den guten Zweck ausgeweitet und Unterstützung von zwölf Freunden bekommen. Ursprünglich wollten sie 1000 Exemplare backen, doch dann kam es anders: "Innerhalb kürzester Zeit hatten wir 1000 Vorbestellungen, also legen wir jetzt nach."

Ein Lebkuchen kostet einen Euro. Der Erlös kommt dem ASB-Wünschewagen zugute, der Sterbenden letzte Herzenswünsche erfüllt. Ab Anfang 2019 soll es auch in Franken einen solchen Wagen geben. Im Landkreis gibt es noch eine Aktion, die dem Projekt zugutekommt: Sylvia Braun aus Hagenbach sammelt mit Eseltouren Spenden.

"Je größer die Spendensumme wird, desto besser", sagt Holger Axmann. Die Lebkuchen werden auf folgenden Weihnachtsmärkten verkauft: Am Samstag, 1. Dezember, in Baiersdorf (Heimatverein) und in Weilersbach (eigener Stand) sowie am Samstag, 8. Dezember, in Buttenheim (Losbude) und in Effeltrich (Sportverein Effeltrich).

