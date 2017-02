Hausener Metzgerin lässt dreisten Geldfälscher auffliegen

30-Jähriger in Zirndorf festgenommen - Jetzt ermittelt die Kripo - vor 2 Stunden

HAUSEN - Am Mittwochvormittag ist ein 30-jähriger Geldfälscher in einer Metzgerei in Hausen aufgeflogen. Entscheidend daran beteiligt waren eine Verkäuferin, die sich eine Verfolgungsjagd mit dem Betrüger lieferte, und ein aufmerksamer Passant, der schnell reagierte.

Der Mann wollte bei einem Metzger in der Forchheimer Straße in Hausen mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlen. Als die Verkäuferin den Betrug bemerkte und den Mann darauf ansprach, flüchtete dieser mitsamt der Wurstwaren aus dem Laden.

Die Verkäuferin blieb hartnäckig, rannte dem 30-Jährigen hinterher und stellte ihn zur Rede. Als sie von ihm verlangte, ihr zur Metzgerei zu folgen, stieß der Betrüger die Frau, rannte aufs Neue davon und konnte mit einem in der Nähe abgestellten Auto entkommen.

Kennzeichen fotografiert

Die Auseinandersetzung zwischen den Beiden hatte ein aufmerksamer Passant beobachtet, der geistesgegenwärtig das Auto samt Kennzeichen fotografierte. So konnten die Polizeibeamten den Wohnsitz des mannes ausfindig machen und ihre Zirndorfer Kollegen informieren, die den 30-Jährigen daraufhin festnahmen.

Der Betrüger sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft - die Kriminalpolizei Bamberg und die Staatsanaltschaft Nürnberg-Fürth ermitteln gegen ihn aufgrund der Geldfälschung.

