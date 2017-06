Hausener Triathlet bei WM-Challenge in der Slowakei

FORCHHEIM - Die Triathlon-Großereignisse ziehen ihren Reiz gerade auch aus der Tatsache, dass nebst der Weltspitze genauso der ambitionierte Amateur starten darf. Hinter der prestigeträchtigen Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii oder dem fränkischen Spektakel in Roth will sich 2017 ein neues Kaliber unter den Schwergewichten etablieren. Manuel Heilmann vom SSV Forchheim ist bei der Premiere am Pfingstsamstag in der Slowakei mittendrin.

Die Vorbereitung ist abgeschlossen: Am Samstag startet Manuel Heilmann bei der neuen Challenge-WM über die Triathlon-Halbdistanz. © Foto: privat



Nach der Einführung für die Teilnehmer und dem Rad-Check-In am Freitag steigt die Spannung, ehe am Samstag um 10 Uhr der Sprung in die Donau erfolgt. Bei Samorin, rund 20 Kilometer außerhalb der slowakischen Hauptstadt, wird Triathlon-Geschichte geschrieben. Die "Challengefamily", die unter anderem für das Rennen in Roth verantwortlich zeichnet, veranstaltet erstmals eine eigene Weltmeisterschaft über die Halbdistanz. Mit Sebastian Kienle, Timo Bracht und der fränkischen Vorzeigedame Anja Beranek haben sich prominente deutsche Weltklasse-Profis angekündigt. Die Organisatoren treten damit in Konkurrenz zur Ironman-Marke, die neben ihren Aushängeschildern weltweit ihre 70.3-Formate (Zahl ergibt sich aus Summe der Einzeldistanzen) anbietet. 2015 feierte in der Altersklassenwertung der 25—29-Jährigen für den SSV Forchheim Ralf Gärtner in Zell am See in 4:13 Stunden den Vizeweltmeistertitel.

Auf dessen Spuren wandelt Manuel Heilmann. 2014 absolvierte der Hausener seine ersten Ligawettkämpfe für den SSV und bereitet seit Herbst 2016 mit einer professionellen Trainerin den ersten größeren Coup vor, wird dabei von zwei lokalen Sponsoren unterstützt. "Für eine Langdistanz bin ich noch zu jung, daher ist der Wettkampf genau das richtige für meine Entwicklung. Der Austragungsort in Europa und die Premiere an sich haben einen zusätzlichen Reiz. Ich habe keine feste Platzierung im Auge, das kommt auf die Form der Konkurrenz an", sagt der 22-Jährige.

Für das Vergnügen teilt sich Heilmann den Aufwand täglicher Übungsvorgaben auf immerhin 15 Stunden pro Woche auf. Schließlich ist er Unternehmer und führt seinen eigenen Fahrradladen. Direkt an der Materialquelle sitzend, erklärt sich die Lieblingsdisziplin von selbst.

Wider den Bauchkrämpfen

Nach den 1900 Metern in der Donau werden die 90 Radkilometer entscheidend für den weiteren Verlauf. "Die Strecke ist komplett eben. Da musst du durchgängig Druck auf die Pedale bringen", weiß Heilmann, der sich vergangenes Jahr eben in Samorin in 4:26 Stunden qualifizieren konnte. Im abschließenden Halbmarathon über 21,1 km, in dem sich Heilmann 2016 mit Bauchkrämpfen plagte, heißt es ohnehin, "alles zu geben", was der Tank noch hergibt. Nach Hause geht es ja wieder mit dem Auto.

