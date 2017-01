Hausens Sportler dürfen nicht duschen

HAUSEN - Bei der Wintersitzung des Tischtennis-Kreises Forchheim hatte Hausens Bürgermeister Gerd Zimmer (SPD) keine guten Nachrichten für die Sportfreunde: Die Duschen der Sporthalle mussten wegen Legionellenverdacht gesperrt werden.

Die Gefahr lauert im Duschkopf. In stehendem Wasser können sich Legionellen schnell vermehren. Foto: privat



„Es tut mir leid, dass sie sich bei den Spielen in der Hausener Mehrzweckhalle nicht duschen können“, sagte Zimmer in seinem Grußwort. „Ich habe heute die Duschen sperren lassen, nachdem die bestellten, speziellen Duschköpfe immer noch nicht geliefert wurden“, so der Kommunalpolitiker.

Er bedauerte, dass es bisher noch nicht gelungen sei, das Legionellenproblem in den Griff zu bekommen.

Gefährliche Lungenentzündung

Legionellen sind winzige stabförmige Bakterien, die sich in stehendem Wasser vermehren. Wird mit ihren Keimen belasteter Wasserdampf eingeatmet, können sie eine besondere Form der Lungenentzündung – die Legionellose – hervorrufen. Hingegen besteht keine Infektionsgefahr, wenn keimhaltiges Wasser getrunken oder zum Händewaschen benutzt wird.

Hausens Geschäftsleiter Heinz Meisel bestätigt im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten den Befund. „Im Duschbereich der Sporthalle ist was festgestellt worden.“Alljährlich vergebe die Gemeinde den Auftrag, die Duschen zu kontrollieren, nun habe sich die „Gefahrenanalyse des Sachverständigenbüros“ bestätigt, erklärt Meisel.

Nun müssten Filter in die Duschen eingebaut werden, eine relativ teure Angelegenheit, wie Meisel einräumt. Wolle man langfristig planen, so der Geschäftsleiter, dann „kommt man um eine größere Sanierung nicht drumrum“. Im Zuge der Sanierung der Hausener Sporthalle sei angedacht, auch das gesamte Leitungssystem auszutauschen, so Meisel.

