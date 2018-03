HC feiert ersten Heimsieg der Saison

FORCHHEIM - In der Realschulhalle erlebte das Forchheimer Publikum im Nachbarschaftsduell mit dem Ex-Drittligisten SV Auerbach den ersten Sieg für die HC-Handballer in der laufenden Landesliga-Saison.

Unter der Woche gesundheitlich angeschlagen, ließ sich Shootingstar Stefan Bauer von den Auerbachern (blaue Trikots) nicht von sieben erfolgreichen Wurfversuchen abhalten. © Roland Huber



"Dieser Erfolg war überfällig. Schön, dass es endlich geklappt hat", konstatierte hinterher Trainer Matthias Gieck und schiebt nach: "Das gibt uns Schwung für die letzten Spiele." Mit neun Punkten auf dem Konto belegen seine Schützlinge weiterhin den vorletzten Rang. Bei noch vier ausstehenden Partien beträgt der Abstand auf das sichere Ufer von Platz 10 uneinholbare acht Zähler, doch eine kleine Hintertür gibt es.

Blick auf Liga 3

Halten zusätzlich zum Aufstieg des designierten Bayernliga-Meister TV Erlangen-Bruck die beiden abstiegsbedrohten bayerischen Vertreter vom HSC Bad Neustadt und des HSC Coburg II die 3. Liga, dürfte wohl der viertletzte der Landesliga in die Relegation. Mit dieser hypothetischen Konstellation will sich Gieck aber momentan nicht befassen. Die Forchheimer müssten ja erst einmal die eigenen Hausaufgaben erledigen und auf der Zielgerade neben Tabellennachbarn HSV Hochfranken den drei Punkte entfernten MTV Stadeln abfangen.

Doch den Druck halten sie beim HC nach den Erfahrungen der zurückliegenden Monate gering. Jedes Spiel als Chance begreifen, sich weiterzuentwickeln, dürfte daher die primäre Botschaft des Lehrers an seine Mannen lauten. Den Vergleich mit Auerbach gingen die Hausherren indes mit personellen Sorgen an. Ein Großteil des Kaders saß gefühlt auf der Tribüne, neben den Langzeitverletzten hatten sich diesmal Mückusch, Sitzmann, Engel und Torwart Müller abgemeldet, dazu standen mit Radina und Bauer zwei unter der Woche angeschlagene Kräfte im Aufgebot.

Die ungünstigen Vorzeichen hielten das Team nicht davon ab, einen Blitzstart zum 3:0 (3.) und 6:1 (7.) hinzulegen. Harmlose Auerbacher scheiterten an der HC-Abwehr und Torwart Clemens Rein wie an einer Wand. Weil Forchheim im Vorwärtsgang beinahe alles gelang, leuchtete auf der Anzeigetafel bald der surreale Pausenstand von 21:9 auf. Mit nicht mehr ganz so bestechender Effizienz, begleitet durch einige Aluminiumtreffer, behaupteten die Gastgeber ihr Polster bis weit in den zweiten Durchgang hinein. Spätestens mit dem 29:20 (52.) ließen aber die Kräfte etwas nach. "Wir waren einfach platt und haben den Auerbacher Torwart warm geworfen", erklärt Coach Gieck nachsichtig. Mit Unterstützung aus der zweiten Reihe brachten seine Spieler dennoch ungefährdet ein 30:26 über die Zeit.

