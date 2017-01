HC Forchheim erobert wieder die Tabellenführung

Bezirksoberligist bezwingt den HC Erlangen III mit 29:26 - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die HC-Handballer haben zwar die Tabellenführung in der Bezirksoberliga zurückerobert, doch beim 29:26-Sieg über Schlusslicht HC Erlangen III bekleckerten sie sich nicht gerade mit Ruhm.

Die Handballer des HC Forchheim (schwarz-weiß), hier gegen die HSG Nabburg/Schwarzenfeld, besiegten den HC Erlangen III mühevoll mit 29:26. © Marie Möhrlein



Bis es soweit war, lag ein hartes Stück Arbeit hinter der Mannschaft um Kapitän Tobias Hallmann. Die Hausherren aus Erlangen traten mit der Mannschaft des derzeitigen Tabellendritten der A-Jugend Bayernliga an, ergänzt um einige Spieler aus dem Kader der zweiten Mannschaft.

Schnell lagen die Erlanger mit 3:0 in Führung, weil die Forchheimer sehr unkonzentriert im Angriff starteten und mit technischen Fehlern den Gegner zum Torewerfen einluden. „Wir haben genauso begonnen, wie das Aufwärmen gelaufen ist, unkonzentriert und schlafwagenmäßig“, so Trainer Dirk Samel.

Einige taktische Wechsel danach brachten etwas Besserung ins Spiel. Beim 5:5 war erstmalig der Gleichstand erzielt. Bis zur Halbzeit (12:12) bot sich nun immer das gleiche Bild. Ein Tor der Erlanger wurde mit einem Treffer der Forchheimer beantwortet.

Die deutlichen Worte zur Halbzeit schienen zumindest kurzfristig zu fruchten. Mit dem ersten Angriff gingen die Erlanger zum letzten Mal in Führung. In der HC-Abwehr wurde nun konsequenter und beweglicher gedeckt und vorne zielstrebiger und konzentrierter agiert. Der Lohn dafür war ein 6:0-Lauf und die damit verbundene 18:13-Führung der Gäste. Hierdurch sah sich der Erlanger Trainer Matthias Bracher genötigt, eine Auszeit zu nehmen.

Erlangen kam wieder auf drei Tore heran. Ab Mitte der zweiten Halbzeit agierten die Erlanger fast durchgängig mit einem siebten Feldspieler auf Kosten des eigenen Torhüters. Bis zur 55. Minute sah trotzdem alles nach einem beruhigenden Vorsprung für die Forchheimer aus.

Unerklärlich aber, dass man nochmal in Hektik verfiel und dem Gegner beim Stande von 26:27 die Chance auf zumindest einen Punkt ermöglichte. Dieses 26. Tor der Erlanger sollte aber auch das letzte gewesen sein. Auch eine offensive Manndeckung brachte nichts mehr ein, so dass am Ende ein 26:29 auf der Anzeigentafel stand.

„Am Ende zählt nur der Sieg. Durch die Ergebnisse der anderen Spiele haben wir wieder die Tabellenführung übernommen. Natürlich sind wir mit unserem Spiel nicht zufrieden. Die nächste Woche werden wir nun intensiv nutzen, um unser Spiel wieder auf das Niveau im Dezember zu bekommen. Der inoffizielle Titel Herbstmeister ist nett, kaufen können wir uns aber dafür nichts. Jetzt gilt es erstmal die beiden kommenden Auswärtsspiele in Sulzbach und Herzogenaurach erfolgreich zu gestalten. Danach schauen wir weiter“, so Dirk Samel kurzes Fazit zur Hinrunde.

HC: Müller, Wiebe; Regelmann (4), Schindler (2), Mückusch (1/1), Sekolec (9), Kiesel (1), Neumann (1), Ochs (2), Bauer (5),, Engel (2), Fürch (1), Hallmann (1/1).