HC Forchheim landet Kantersieg über HG Amberg

Handball, Bezirksoberliga: Tabellenführer setzt sich gegen Aufsteiger aus der Oberpfalz mit 41:30 durch — Hohes Tempo gehalten - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Der Tabellenführer mit Heimrecht tritt gegen den siebtplatzierten Aufsteiger an: So einfach, wie das auf den ersten Blick schien, war es beim Heimspiel des Bezirks-Oberligisten HC Forchheim gegen die HG SGS/TV Amberg am Wochenende nicht.

Im Angriff eindeutig überlegen: Der HC Forchheim (weiß-schwarze Trikots) setzte sich gegen die HG SGS/TV Amberg in der eigenen Halle problemlos durch und siegte 41:30. © Foto: Roland Huber



Nach der letzten Niederlage des HC ging es vor allem darum, aus dem Spiel gegen Herzogenaurach die richtigen Schlüsse zu ziehen. „Wir bräuchten im Moment einen Psychologen, die Rolle des von allen gejagten Tabellenführers ist noch etwas ungewohnt für die jungen Spieler. Die Mannschaft hat sich gezielt mit dem letzten Spiel auseinandergesetzt und die Ursachen besprochen. Das Training in dieser Woche war ausgezeichnet“, so die Analyse von Trainer Dirk Samel vor dem Spiel.

Der Siegeswille der Mannschaft war laut Samel „vom Anpfiff weg spürbar“. Nur waren die Amberger nicht gekommen, um Gastgeschenke zu verteilen. So dauerte es in der torreichen Partie bis zur dritten Minute, ehe die Gastgeber mit 1:0 in Führung gehen konnten. Der Ausgleich folgte über einen schnell ausgeführten Anwurf. Beim 1:2-Rückstand glänzte HC-Torwart Matze Müller mit einem gehaltenen Strafwurf.

In der ersten Hälfte des ersten Spielabschnitts konnten die Gäste eine knappe Führung behaupten (7:9). Trotz Unterzahl gelang es dem HC, den Anschluss herzustellen (8:9) und in der 23. Minute mit 14:13 die Führung zu übernehmen. In der Schlussphase der ersten Halbzeit agierten beide Teams überhastet, die Qualität des bis dahin auf beiden Seiten sehr schnellen Angriffsspiels ging verloren. Die Gastgeber erzielten bis zur Halbzeit eine 17:15-Führung.

Der Mannschaft gelang es mit hoher Konzentration Amberg auf Abstand zu halten. Nach einem Tempogegenstoß durch Hendrik Epp in der 45. Minute betrug der Vorsprung erstmals vier Tore (27:23). Die Vorentscheidung. In den letzten zehn Minuten sorgte ein 10:3-Lauf des HC für den Endstand von 41:30. Der höchste Sieg in dieser Saison und die Tabellenführung verteidigt, entsprechend erleichtert war man beim HC.

Faire Partie

Attraktiver Tempohandball in einer äußerst fairen Partie, die vom Schiedsrichterduo aus Feucht souverän geleitet wurde. „Die Mannschaft hat die richtige Antwort gefunden und ihre Fähigkeiten abgerufen. Geschlossenheit, konzentriert bis zum Schluss, und viele schnelle Tore. Das hat zuletzt gefehlt.“ Die Bilanz von Dirk Samel fällt sehr positiv aus.

Wie viel der Sieg wert ist, muss die Mannschaft am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel in der Halle der Regensburger Eisenbahner beweisen. Dort wird es einer mindestens genauso guten Leistung bedürfen, um sich Auswärtspunkte zu holen.

HC Forchheim: Müller, Wiebe; Neumann (2), Sekolec (8), Mückusch (2), Regelmann (5), Kiesel (6), Epp (1), Hallmann (6/3), Engel, Schindler (3), Bauer (5), Hecht (3), Fürch.