HC-Frauen: Auf Abstieg folgt klare Mission

Handball: Forchheim und sein Trainer wollen zurück in die Landesliga - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die HC-Handballfrauen müssen den bitteren Gang zurück in die Bezirksoberliga antreten. Der lange gut platzierte Neuling aus Forchheim kann nach einer Niederlage im direkten Duell mit Konkurrent HSG Nabburg/Schwarzenfeld die Abstiegsplätze am finalen Spieltag nicht mehr verlassen.

Die HC-Frauen um Caroline Schmitt (in weiß) haben den Kampf um den Abstieg verloren. © Foto: Zink/WoZi



Die prächtige Zuschauerkulisse, zu der auch zahlreiche Auswärtsfans beitrugen, inspirierte zunächst nur die gastgebenden Oberpfälzerinnen. Selbstbewusst und mit Zug zum Tor legten sie los, dagegen wirkte das junge Forchheimer Team seltsam gehemmt. Ein statisches Angriffsspiel brachte den HC oft in Zeitnot, bis ein überhasteter Abschluss herauskam. Sechs Tore betrug der Rückstand nach etwa 20 Minuten, als sich die Formation stabilisierte. Kleiner wurde der Abstand allerdings nicht, was an der mangelnden Chancenverwertung lag. Zu den drei vergebenen Siebenmetern kam im zweiten Durchgang die selbe Zahl hinzu. Vom 8:14 nach dem Wechsel konnte man den Gästen die Bemühungen um eine Resultatsverbesserung nicht absprechen, doch der Tabellenzehnte Nabburg ließ sich den Vorsprung nicht nehmen und brachte ein 27:18 nach Hause.

HC-Coach Thomas Ihrke wollte den Blick nach der ersten Enttäuschung schon in die Zukunft richten. "Es ist sehr schade, dass wir für unsere Arbeit über das Jahr nicht belohnt wurden. Daraus ergibt sich nun eben die Mission Wiederaufstieg", erklärt Ihrke trotzig. Der Trainer und das Gros des Teams, heißt es, hätten sich bereits für die Fortsetzung der Zusammenarbeit ausgesprochen.

HC: Heid, Simmerlein; Hannah Nemeth (3), Theresa Nemeth (2), Schmitt (2), Lenhard (1), Sauer, Sokol (2), Gößwein (2), Walz (1), Friedl (1), Hoffmann, Irnstorfer (4), Kohnen.

