HC-Frauen bangen bei spätem Remis

Handball, Landesliga: Forchheimer Krimi gegen Mittelfeldkonkurrent - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - In der Handball-Landesliga sind die Frauen des HC Forchheim zu Hause mit einem Schrecken davongekommen. Der Aufsteiger trennte sich vom Mittelfeld-Konkurrenten HSG Nabburg/Schwarzenfeld 25:25 und verbuchte einen Zähler für die Mission Klassenverbleib.

Dass in der Landesliga ordentlich zugepackt wird, wissen die jungen HC-Frauen (in weiß) mittlerweile. Gegen Nabburg (schwarz) wollten sie mit dem Kopf durch die Wand. © Foto: Ralf Rödel



Von dem Schwung, den der Aufsteiger mit fünf Erfolgen in sieben Partien zuvor aufgenommen hatte, ist in der Anfangsphase nichts zu sehen. Mit inkonsequentem Abwehrverhalten erschrecken die Forchheimerinnen ihren Trainer und geraten zwischenzeitlich mit fünf Toren ins Hintertreffen. Die 6:0-Verteidigung stabilisiert sich erst nach vielen Minuten nach und nach. Sekunden vor der Halbzeitsirene tastet sich der HC mit dem wichtigen 12:14 heran.

Nach dem Seitenwechsel weht ab dem 14:16 ein anderer Wind. Mit dem 18:17 holt sich der Gastgeber, der in der Defensive hartnäckig attackiert, erstmals die Führung zurück. „Wir haben den Gegner im Griff und bekommen sogar Möglichkeiten, das Ergebnis auszubauen.“ Doch Thomas Ihrke erlebt von der Seitenlinie den nächsten Bruch im Spiel seiner Schützlinge. 21:18 beträgt der Vorsprung in der 40. Minute, als Linda Gärtner zu Boden geht und mit schmerzverzerrtem Gesicht humpelnd zur Bank eskortiert wird. Noch während sich ihr Coach nach ihrem lädierten Knie erkundigt, erzielen die Gäste aus der Oberpfalz in seinem Rücken das 20:22 (45.).

Weil mit Gärtner eine treffsichere Führungsfigur, außerdem zuständig für Kommandos in der Abwehr, wegbricht, muss die eigentlich angeschlagene Caroline Schmitt nach kurzer Erholung sofort wieder aufs Feld. Nicht nur dieses Beispiel zeigt, dass die Einstellung im kämpferischen Bereich stimmt. Allein mit ungenauen und tempoarmen Angriffsspiel brocken sich die HC-Frauen eine quälende Herausforderung ein.

Spannend bleibt die Auseinandersetzung, da die HSG Nabburg ebenfalls nicht fehlerfrei agiert, erst in der 52. Minute gelingt in Überzahl der 22:22-Ausgleich. Das 23:22 von Schmitt gegen einen zweifachen Block bringt jedoch keine Sicherheit. 180 Sekunden vor Schluss muss Forchheim beim 23:25 zwei Tore aufholen. Per Siebenmeter verwandelt Schmitt tatsächlich zum 25:25. In den abschließenden elf Sekunden zittert die Halle mit, bis nochmals Katharina Heid den finalen Wurf entschärft.

HC: Heid, Simmerlein; Hannah Nemeth (2), Theresa Nemeth, Schmitt (7/2), Lenhard (3), Gärtner (6/2), Sokol (2), Gößwein (1), Walz, Friedl, Irnstorfer (2), Kohnen (1).

