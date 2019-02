HC-Frauen lassen Bruck keine Chance

Handball, BOL: Forchheim untermauert Spitzenambitionen - vor 40 Minuten

FORCHHEIM - In der Handball-Bezirksoberliga wollen die HC-Frauen in diesem Frühjahr der Frage nachgehen, ob sie schon wieder eine Spitzenmannschaft sind. Mit einem dominanten Auftritt zu Hause beim Derby gegen den TV Bruck gaben die Forchheimerinnen eine erste vielversprechende Antwort.

Mit ihren dynamischen Antritten verleiht Rückraum-Ass Linda Gärtner den Forchheimer Damen (graue Trikots) nicht nur im Derby gegen Bruck (rot) Schwung im Angriff. © Roland Huber



Trainer Thomas Ihrke musste keine Sekunde überlegen. Mit einem klaren "Ja" beantwortete er die Frage, ob seine Mannschaft im soeben zu Ende gegangenen Spiel ihre bisher beste Saisonleitung zeigte. "Gegen eine gute Mannschaft haben wir das über 60 Minuten sehr gut gemacht", erzählt Ihrke. Dabei sah es zur Pause noch gar nicht nach einem Kantersieg des HC aus.

Die Gäste aus Erlangen, in der Hinrunde noch Sieger ein ernsthafter Titelkonkurrent, hatten sich, nachdem sie zwischenzeitlich weit zurücklagen, wieder auf 10:13 herangekämpft und durften sich durchaus Hoffnungen machen, etwas Zählbares mitzunehmen. Der HC-Coach hat aber in der Kabine die richtigen Worte gefunden: "Wir haben die Probleme in der Abwehr angesprochen, das hat meine Mannschaft dann sehr gut umgesetzt und zudem bravourös gekämpft", konstatiert Ihrke.

Im ersten Durchgang hatten seine Schützlinge bis zum 5:1 (12.) zwar offensiv schnell Betriebstemperatur erreicht, in der Defensive aber immer wieder Schwächen in der Abstimmung offenbart.

Interessierter Beobachter der Partie war der Trainer aus Nabburg, dem speziell das, was er in den ersten Minuten nach dem Wechsel zu sehen bekam, Kopfzerbrechen bereiten dürfte. Innerhalb von zehn Minuten bauten die HC-Frauen den Vorsprung auf 20:12 aus und spielten sich fast in einen Rausch. Julia Kohnen auf der vorgezogenen Abwehrpositionen unterband die gegnerischen Angriffe und fing mehrere Bälle heraus, was zu Gegenstoßtreffern führte. Was dennoch auf das Tor kam, wurde meist zur sicheren Beute für Torfrau Katharina Heid, die dann mit langen Pässen die erfolgreichen Gegenstöße einleitete. Das erste Gegentor in Halbzeit zwei fiel nach über acht Minuten.

Mit elf Treffern beim 25:14 führten die Ihrke-Schützlinge nach einer Galavorstellung knapp sieben Minuten vor Schluss, ehe sie den Fuß etwas vom Gaspedal nahmen und Erlangen, das nie aufgab, eine Ergebniskorrektur gestatteten.

HC Forchheim: Heid, Siebenhaar; Hannah Nemeth (3), Theresa Nemeth (2), Gareis, Gärtner (3/1), Zettelmeier (3), Gößwein (1), Heilmann (2), Molls (4/4), Rothenbücher (1), Irnstorfer (1), Hofmann (3), Kohnen (4).

STEFAN BRAUN