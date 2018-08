HC-Handballer besinnen sich auf ihre Wurzeln

FORCHHEIM - Nach einer lehrreichen Spielzeit in der Landesliga arbeitet das Handball-Aushängeschild des HC daran, im Herbst wieder zu sich selbst zu finden. Dafür hat die Herrenmannschaft vierfache Unterstützung vom Nachbarn SV Buckenhofen erhalten.

Trainer Matthias Gieck (re.) baut nach der Enttäuschung beim Abstieg weiter auf Yannick Schulz. © Foto: Zink/OGo



Momentan in den Ferien begnügen sie sich mit einem abgespeckten Pensum. Bis zum Annafest dagegen hatte Matthias Gieck die Mannschaft dreimal wöchentlich schwitzen und neben Athletikgrundlagen eben auch schon am handballerischen Gefühl arbeiten lassen. Denn ein wenig, so bescheinigt es der seit Dezember 2017 amtierende Übungsleiter, ist dem HC in der erwartet schweren Runde auf Verbandsebene die spielerische Identität verloren gegangen, die sie seit der Gründung prägte. "Wir wollen auf der Basis einer stabilen Abwehr wieder zu unserem schnellen Umschaltspiel zurück." Zu sehr habe man sich, freilich unter dem Druck der Konkurrenz, in Abhängigkeit von Rückraum-Hüne Stefan Bauer begeben.

Nachdem das talentierte Eigengewächs seine Chance im Perspektivteam des Bundesligisten HC Erlangen sucht, sollen sich die ehemaligen Kollegen in der Bezirksoberliga ihre Tore wieder mehr im variablen Zusammenspiel und über die Flügel verdienen. "Uns werden die leichten Tore von Stefan natürlich fehlen. Aber wir bauen auf eine Entwicklung in der Landesliga auf, die uns vor allem in der Defensive weitergebracht hat. Wenn wir dann mit Schwung nach vorne kommen, sind wir weniger ausrechenbar", erklärt Matthias Gieck, der seine Pläne künftig im gleichberechtigten Gespann mit Markus Carra um setzen will. "Die Liga ist eine Wundertüte. Wir wollen eine ordentliche Hinrunde spielen und dann über weitere Ansprüche sprechen", lautet die Vorgabe bei Gieck.

Kollektiv muss Bauer ersetzen

Zuversichtlich stimmt ihn das Engagement in der frühen Vorbereitungsphase, mit dem neue und alte Kräfte um jene Positionen streiten, denen im Wandlungsprozess neue Bedeutung zukommt. Während Spielmacher Jakob Sekolec bei seiner Eingliederung nach Kreuzbandriss noch den Körperkontakt scheuen muss, darf sich der HC vor allem von Marco Rost, Tobias Distler und Christoph Mach auf Anhieb Kreativität und Dynamik versprechen. Kreisläufer Christoph Sauer komplettiert ein Quartett, das vom in die Bezirksliga abgestiegenen Nachbarn Buckenhofen übersiedelte. Der jüngere Distler-Bruder Moritz, ausgebildet in der Jugend beim HC Erlangen, sowie Hauke Wendt und Jerome Farra aus dem eigenen Reservoir füllen weitere Kaderlücken, die Julius Sitzmann, Christian Fürch, Christian Regelmann, Colm Thiel, Clemens Rein und Matthias Müller hinterlassen haben. Ein weiterer Torhüter wird noch gesucht.

