HC-Handballer enttäuschen in Herzogenaurach

BOL-Tabellenführer Forchheim unterliegt direktem Verfolger - vor 45 Minuten

FORCHHEIM - Der Spitzenreiter der Handball-Bezirksoberliga ist hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Die Herren des HC Forchheim unterlagen im Spitzenspiel bei der TS Herzogenaurach mit 24:20, behalten aber noch die Tabellenführung.

Bezeichnende Szene aus dem Spitzenspiel: Ein Herzogenauracher durchbricht das Forchheimer Spalier. © Edgar Pfrogner



Bezeichnende Szene aus dem Spitzenspiel: Ein Herzogenauracher durchbricht das Forchheimer Spalier. Foto: Edgar Pfrogner



Zumindest die erste Halbzeit war nichts für Handball-Feinschmecker. „Ab durch die Mitte“ hieß es auf beiden Seiten. Die Außenspieler dürften sich gefragt haben, warum sie überhaupt mit nach vorne gelaufen waren – den Ball bekamen sie eigentlich nie.

Bei den Hausherren lief es anfangs nur über die zentrale Achse mit Spielmacher Jonas Hirning sowie Thomas Janson und Jürgen Wonner auf den Halbpositionen. Noch durchschaubarer die Forchheimer Strategie: Jakob Sekolec steuerte die Offensive, mit dem Ziel, den Hünen Stefan Bauer in Wurfposition zu bringen. Der wurde früh und unsanft attackiert, so dass die TSH relativ bald auf 7:4 davon zog.



Doch nun entschlüsselte auch der HC die Herzogenauracher Angriffszüge. Und weil mit Kilian Kiesel nun auch ein anderer Akteur mal traf, war bei 7:7 wieder alles auf Null gestellt. Bis zur Halbzeit gab es noch viele Fehlwürfe gegen die starken Keeper Ferdinand Mayer und Matthias Müller, aber kaum noch Treffer zu sehen. Die Hausherren legten stets ein Tor vor, die Forchheimer zogen jeweils bis zum 10:10-Pausenstand nach.



Doch während die Herzogenauracher nach dem Seitenwechsel ihr Herz in beide Hände nahmen, erneut frühe Tore fürs Selbstbewusstsein erzielten und über 14:10 vorentscheidend auf 22:15 enteilten, gingen „bei uns viel zu früh die Köpfe nach unten“, fand ein enttäuschter Forchheimer Trainer Dirk Samel. Das Publikum, immerhin knapp 200 Zuschauer, sah nun eine wie entfesselte TSH, erst gegen Ende gestaltete der HC das Ergebnis erträglicher.

HC Forchheim: Müller, Wiebe; Neumann (1), Sekolec (4), Mückusch, Regelmann, Kiesel (2), Epp, Hallmann (1/1), Engel (1), Schindler (1), Bauer (5), Hecht (4), Fürch (1).

hp