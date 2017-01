HC-Handballer verlieren Spiel und Tabellenspitze

Bezirksoberliga: Forchheimer unterliegen HSG Nabburg verdient 28:29 - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Bezirksoberliga-Handballer des HC haben am ersten Spieltag nach Weihnachten leichtfertig ihre Tabellenführung verspielt. Forchheim unterlag der HSG Nabburg/Schwarzenfeld mit 28:29.

Altstar Florian Schindler (weißes Trikot) konnte als einer der wenigen Forchheimer bei der unnötigen Niederlage gegen Nabburg (in blau) überzeugen. © Foto: Marie Möhrlein



Das Zwischenergebnis von 1:6 sprach Bände. Die selbsternannten „Flippers“ nahmen zaghaft am Geschehen teil. Erst das 2:6 (10.) durch den stärksten Forchheimer Akteur, Jakob Sekolec, brachte Besserung in die unstrukturierten und überhasteten Bemühungen. Bis zum 7:7 (18.) von Sekolec präsentierte sich ein verwandelter und würdiger Spitzenreiter, dessen offensiver Dynamik aus dem Tempo heraus kaum eine Mannschaft gewachsen ist. „Genau nur diese zehn Minuten haben die Jungs konzentriert gespielt“, stellt Dirk Samel hinterher angesäuert fest. Denn aus seiner Sicht geriet die restliche Vorstellung zu „einer der schwächsten Saisonleistungen“. Begleitet von diversen kleinlichen Schiedsrichterpfiffen — insgesamt hagelte es 14 Zeitstrafen — und einigen abgefälschten Nabburger Würfen aus dem Rückraum, denen mit mehr Konsequenz zu begegnen gewesen wäre, schummelten sich die Hausherren über ein 8:10, 10:12 mit einem moderaten Zwei-Tore-Rückstand in die Halbzeitpause (13:15).

Doch auch nach dem Seitenwechsel war der HC auf individuelle Geistesblitze weniger Schützen angewiesen. 15:19 hieß es nach 40 Minuten. Ganz aufgegeben hatte sich das Team indes nicht. Florian Schindler stieß die Tür zum 23:24 zehn Minuten vor Schluss wieder auf, Felix Engel zum 25:25 und erneut Schindler zum 26:26 (55.) erhielten die Hoffnungen auf ein glückliches Ende am Leben.

Den Beleg kompromissloser Entschlossenheit blieb das Team auf der Zielgerade wiederum schuldig. Bei doppelter Überzahl kassierte Forchheim das 26:27 (56.) und leistete sich durch einen Stockfehler von Mückusch sowie einen übermotivierten Pass des wackligen Rückhalts Müller die entscheidenden Patzer. Das 28:29 (59.) kam zu spät.

HC Forchheim: Müller, Albrecht, Wiebe; Sekolec (8), Mückusch (2/1), Regelmann (1), Kiesel (3), Epp, Engel (1), Schindler (6/1), Bauer (3), Klingert, Ochs (4), Fürch.

