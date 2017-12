HC-Mädels hoffen auf sichtbare Fortschritte in 2018

Handball, BOL: Ernüchternde Bilanz für Forchheimerinnen - vor 40 Minuten

FORCHHEIM - Nach erfolgsverwöhnten Jahren verlief 2017 für die hochklassigsten Handballerinnen Forchheims enttäuschend. Dem unglücklichen Landesliga-Abstieg folgte für den HC nun eine BOL-Vorrunde mit vielen Dämpfern wie die abschließende Heimpleite gegen Naabtal.

Nach langer Verletzung soll Sabrina Molls (graues Trikot) den Forchheimer HC-Frauen wieder mehr Stabilität verleihen. Gegen Naabtal (in rot) gelang dies in Ansätzen. © Foto: Edgar Pfrogner



Von den Fortschritten im Selbstfindungsprozess des Landesliga-Absteigers war in der Anfangsphase der Begegnung mit Topaspirant SG Naabtal nichts zu sehen. Sechs Minuten lang gelang kein erfolgreicher Angriff. Erst mit dem 0:3 fand die Abwehr zu einer aggressiveren Linie und setzte im Vorwärtsgang ihre schnellen Spielerinnen ein. Bis zur 20. Minute behaupteten die Gäste zunächst ihren Vorsprung (7:10). Mit einem gehaltenen Siebenmeter und zwei Gegenstößen glichen die HC-Mädels schließlich aus, aber die SG Naabtal antwortete noch vor der Pausensirene mit dem 12:13.

Zum Start in Hälfte zwei zeigte sich wiederum der Tabellendritte reifer. Den Gastgeberinnen fehlte gegen eine umformierte Manndeckung die Durchschlagskraft. Nach drei Gegentoren in Folge zum 12:16 pendelte sich ein ausgeglichener Schlagabtausch ein, bei dem sich im Abschluss immer wieder Deborah Irnstorfer in Szene setzte. Weil aber nicht nur sie ab und an an der Chancenauswertung verzweifelte, wuchs der Rückstand trotz zwischenzeitlicher Überzahl bis zur 45. Minute auf 19:24 an. Die Reaktion des Teams gehört zu den positiven Erkenntnissen einer durchwachsenden Vorrunde. Bis auf 24:25 kämpfte sich Forchheim noch heran, konnte aber den Plan aus einer finalen Auszeit nicht mehr in die Tat umsetzen. "Natürlich ist die erneute Niederlage enttäuschend. Spielerisch war es aber eine Steigerung im Vergleich zu den Vorwochen. Darauf bauen wir auf", erklärte Trainer Thomas Ihrke.

HC: Heid, Siebenhaar; Hanna Nemeth (6), Theresa Nemeth (2), Gareis (1), Sauer (5/4), Sokol, Molls (1), Schmitt, Rothenbücher, Irnstorfer (6), Hoffmann (3), Kohnen.