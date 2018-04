HC will mit dem Abstieg konstruktiv umgehen

FORCHHEIM - Mit vier Toren Unterschied beim Meister verabschiedeten sich die Handballer des HC Forchheim auswärts aus der Landesliga: Die 29:33-Niederlage als Absteiger gegen die SG Regensburg betrachtet Trainer Matthias Gieck als positives Zeichen und bastelt am künftigen Gerüst des Teams.

HC-Trainer Matthias Gieck lebt im Saisonfinale Einsatz vor. © Foto: Zink/DaMa



Noch ein vorletztes Mal wollten sie die Landesliga-Bühne nicht nur auskosten, sondern sich mit einem konzentrierten Auftritt bestätigen, dass sie in der Form der vergangenen Wochen in dieser Spielklasse bestehen hätten können.

Nach zuvor zwei Siegen aus drei Partien "haben wir uns vorgenommen mitzuspielen und Regensburg zu ärgern", verrät Forchheims Trainer Gieck hinterher. Dies gelang seinen Mannen in mehreren Phasen, weil sie sich von einem manchmal lässigen Gegner nie abschütteln ließen. In einer torreichen Anfangsphase kristallisierte sich ein Drei-Tore-Abstand für den künftigen Bayernligisten heraus, der auf der Zielgeraden des zweiten Durchgangs noch einmal auf einen Treffer (29:28, 30:29) schmolz. "Die Jungs haben meinen vollen Respekt und bis zum Umfallen gekämpft. Regensburg steht eben nicht zufällig an der Spitze, war, wenn es drauf ankam sehr abgezockt", sagt der HC-Trainer.

Die aktuellen Leistungen seines HC bewertet Gieck indes nicht allein aus dem Anspruch heraus, die Saison mit Anstand zu beenden, sondern hat dabei bereits die kommende Saison eine Etage tiefer im Blick. In den ausstehenden Begegnungen sollen sich Automatismen verfestigen, um dort eine Rolle im vorderen Feld zu spielen. Der HC soll ein Aus- und Weiterbidungsverein sein für Eigengewächse und diejenigen, die nicht auf Anhieb in einer der höherklassigen Erlanger Mannschaften Platz finden. Dass mancher Kandidat zu gut wird für die "Mischung aus Spaß und Leistungsorientierung" gehöre zum Konzept. Obwohl nach diversen Einzelgesprächen bei den meisten noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, zeichnet sich zumindest ein kleiner Umbruch ab. Inoffiziell darf unter anderem der Abgang von Eigengewächs Stefan Bauer als sicher gelten.

Für die personellen Lücken hat über das eigene Netzwerk Trainer-Manager Gieck bereits potenzielle Neuzugänge an der Hand, will trotz mancher Zusage aber noch keine Namen nennen und die Wochen nach Saisonende abwarten. Kein Geheimnis macht der Ex-Kapitän aus der Motivation, sein Engagement auch in der Bezirksoberliga fortzusetzen. Noch steht allerdings das abschließende Heimspiel und ein Austausch mit der Klubführung aus.

HC: Rein; Sitzmann (3), Regelmann (1), Thiel (6/1), Epp (1), Engel, Radina (4), Bauer (9), Kist, Opitz (3), Fürch (2/2).

