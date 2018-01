Hecht sprintet dreimal aufs bayerische Podest

Forchheimer Leichtathlet darf zur Deutschen Meisterschaft - vor 8 Stunden

FORCHHEIM - Nach dem Medaillen-Regen auf nordbayerischer Ebene behaupteten sich die Leichtathleten der LG bei den Landesmeisterschaften in der Halle erneut. In unmittelbarer Nähe zum Münchener Olympiastadion sorgte allen voran Forchheims Vorzeige-Sprinter für Furore.

Sieht anstrengend aus, ist es auch: Forchheims Sprint-Ass Moritz Hecht behauptet sich über 60 m und 200 m an der bayerischen Spitze und darf zur Deutschen Meisterschaft. © Foto: Theo Kiefner



Dabei ließ sich Moritz Hecht vom Rückenwind der ersten Auftritte des Jahres, als er über 60 m die Schallmauer von sieben Sekunden unterboten hatte, tragen. Wie auf Knopfdruck schaltete er vom Vorlauf (6,96 sec) über den Zwischenlauf (6,91 sec) bis zum Finale (6,80 sec) stets einen Gang höher und musste sich nur dem Favoriten Aleksandar Askovic (LG Augsburg) geschlagen geben. Die oberfränkische Bestzeit berechtigt zur Teilnahme an den Deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund. Mit dem Tempo des 20-Jährigen auf der Startposition war außerdem die Forchheimer Staffel in der Lage, ihre starken Vorstellungen zu bestätigen. Obwohl die Formation neben Dominik Eckner zwei neue Gesichter (Jano Schubert, Jonas Saffer) umfasste, belegte sie in 1:30,75 Minuten den zweiten Rang hinter den Lokalmatadoren aus München.

Die Konkurrenz bei den Frauen war sogar international angehaucht. Die LG-Staffel um Lina Ende, Katharina Eckner, Janina Buck und Svenja Heidecke musste sich mit Platz 7 begnügen. Der runde Abschluss der Meisterschaften war Altmeister Jan Schindzielorz, der mit deutschem M40-Hallenrekord (8,11 sec) auf Podiumsplatz 3 über 60-m-Hürden stürmte, und wiederum Moritz Hecht vorbehalten. Rang 3 in 21,95 sec bescherten ihm über 200 m die zweite Norm für Dortmund.